Mitteldeutsche Zeitung: zu Reichsbürgern

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Anteil

rechtsextremer und als gefährlich einzuschätzender Reichsbürger an

der Gesamtgruppe mit 900 Mitgliedern vergleichsweise klein. Viele

wollen keine Steuern zahlen und plagen die Finanzämter mit verrückten

Briefen. Andere verschreiben sich im Privaten oder auf Youtube

leidenschaftlich dem Geschichtsrevisionismus. Alle miteinander

vertreten krude Verschwörungstheorien. Gefährlich und gewaltbereit

aber ist nicht die volle Zahl von 15 000. Die Innenministerkonferenz

hat 2017 mit einer Beschlussvorlage schon auf den Weg gebracht, was

die Gefahr, die von den extremen Reichsbürgern ausgeht, am

wirksamsten einschränken dürfte: ihre Entwaffnung.

