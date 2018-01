Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum Abschluss der Sondierungsgespräche, Autor: Reinhard Zweigler

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Mit

dieser Äußerung hatte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt einst

die in linke Visionen verliebten Genossen auf die Palme gebracht.

Zugleich jedoch hatte der pragmatische Hamburger das Land durch

allerhand Krisen gesteuert und – alles in allem – vorangebracht.

Schmidts zupackender Pragmatismus stünde der nächsten Bundesregierung

gut zu Gesicht. Union und SPD von heute haben eine Woche lang

knallhart und schonungslos die Knackpunkte und den Fahrplan einer

erneuten Groß-Koalition sondiert. Dabei kamen keine großen Visionen

und kühnen Zukunftsprojekte heraus, doch zumindest wurde das

Fundament für eine stabile Regierung gelegt. Das ist in Zeiten, in

denen die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, in denen

Nationalisten, Populisten und Polit-Egomanen die Entwicklung

zurückdrehen wollen, schon eine ganze Menge. Die sich abzeichnende

GroKo tut sich schwer damit, ein verbindendes Motto für die nächste

Regierungszeit zu finden. Wie wär–s mit: notgedrungen in die Zukunft?

Nachdem die von vielen Hoffnungen begleitete Reise nach Jamaika

kläglich Schiffbruch erlitten hatte, schickt sich nun das seit vier

Jahren regierende Trio von CDU, CSU und SPD an, das Land weiter zu

führen. Besonders sexy sind die in die Jahre gekommenen Koalitionäre

Merkel, Seehofer, Schulz und Co. beileibe nicht, doch sie sind

grundsolide Polit-Profis. Keine politischen Leichtmatrosen, die

gleich beim ersten Sturm von Bord gehen, wie die Lindner-Crew der

FDP, die Parteiräson über Staatsräson stellte. Schaut man sich die

ins 28-seitige Sondierungspapier hinein verhandelten Punkte genauer

an, wird das Prinzip Pralinenschachtel erkennbar: Es ist für jeden

etwas dabei. Die CSU bekommt eine Begrenzung des Zuzugs von

Flüchtlingen, also eine de facto Obergrenze, und vorerst die

Aussetzung des Familiennachzugs für Kriegsflüchtlinge sowie die

erweiterte Mütterrente. Merkels Christdemokraten wiederum können sich

ans Revers heften, Steuererhöhungen und sozialdemokratische

Bürgerversicherung verhindert zu haben. Die Sozialdemokraten, die den

weitesten und schwierigsten Weg zurück in eine GroKo vor sich haben,

konnten dagegen in der Europa- und der Sozialpolitik punkten. Martin

Schulz, der für viele bereits ein Parteichef auf Abruf ist – das

verbindet ihn übrigens mit Merkel und Seehofer – hat einige Pflöcke

für die Erneuerung der EU einschlagen können, die vor nicht all zu

langer Zeit für die Union noch Teufelszeug waren. Man denke nur an

mehr Geld für Brüssel und ein EU-Investitionsprogramm. Zugleich hat

Fraktionschefin Andrea Nahles, inzwischen die starke Frau der SPD –

hinter oder vielleicht sogar vor Schulz – viele kleine Verbesserungen

in der Arbeitsmarkt- und Rentenpolitik, in der Pflege oder der

Krankenversicherung festgezurrt. Dabei klingt jede Maßnahme für sich

betrachtet nicht gerade spektakulär. Doch für die betroffenen

Menschen könnten sich die Vorhaben als segensreich erweisen. Auch

wenn viele sich bestimmt noch viel mehr gewünscht hätten. Die –

voraussichtlich – nächste Große Koalition auf Bundesebene ist dabei

keine politische Liebesheirat, wie alle vorherigen übrigens auch

nicht. Sie ist vielmehr die Vernunftehe von Partnern, die schon

einiges durchgemacht haben, von den eigentlichen Wunschpartnern

sitzengelassen und zudem noch die schlechtere Alternative von

Neuwahlen drohend vor Augen haben. Dass Union und SPD jetzt in vielen

Punkten jeweils über ihren Schatten gesprungen sind und Verantwortung

für das Land übernehmen wollen, ist erst einmal ein gutes Zeichen.

Für Deutschland sowie für unsere Partner in der Welt.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell