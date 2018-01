BERLINER MORGENPOST: Ein Plan, keine Vision – Kommentar zum Ergebnis der Sondierungsgespräche zur großen Koalition

Hier der ganze Kommentar:

Es waren 111 Tage. So lange hat SPD-Chef Martin Schulz gebraucht,

um die sportlichste Wende hinzukriegen, die wir in der Politik seit

Langem gesehen haben. „Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere

Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition“ hatte

er in der Nacht der verlorenen Bundestagswahl gesagt. Gestern früh,

nach 24 Stunden Verhandlungsmarathon sprach er – sichtbar widerwillig

den Satz: „Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt

haben.“ „Große Koalition“ kam ihm dabei nicht über die Lippen.

Dennoch ist die erfolgreiche Sondierung zwischen Union und SPD eine

gute Nachricht für das Land. Schließlich steuern die Spitzenpolitiker

der nicht mehr ganz so großen Volksparteien endlich entschlossen auf

eine Regierungsbildung zu. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht

und die lautet: Es ist noch längst nicht ausgemacht, dass diese am

Ende auch klappt. Das Ergebnis mit dem die SPD aus der Sondierung

kam, hat jedenfalls wenig zu tun mit den vollmundigen Forderungen,

die zum Auftakt der Verhandlungen formuliert wurden. Höhere Steuern

für Reiche! Weg mit Privatversicherungen! Bürgerversicherung für

alle! Keine Grenze für den Flüchtlingsnachzug! Nichts davon hat die

SPD durchsetzen können. „Bätschi“ hieß es bei all diesen Punkten am

Ende bei der Union, und jetzt muss Martin Schulz mit einem völlig

anderen Ergebnis vor die Partei treten und um Zustimmung betteln.

Nach dem historisch schlechten Wahlergebnis und dem Absturz in den

Beliebtheitswerten wird ein hauchdünnes Ergebnis zum politischen

Überleben nicht reichen. Einmal mehr zeigt sich in der Politik, wie

unklug solche Festlegungen sind und wie gefährlich sie Spielräume

verengen können. Aber auch wenn Martin Schulz am 21. Januar den

Parteitag hinter sich bringt, liegt in der Parteibasis diesmal das

größte Restrisiko. Der Mitgliederentscheid muss nach weiteren

Koalitionsverhandlungen die Verrenkungen der Parteispitze absegnen.

Völlig unklar, wer wem dabei am Ende – um im Nahles-Jargon zu bleiben

– „auf die Fresse gibt“. Bei Sigmar Gabriel, der 2014 alles auf eine

Karte setzte, hat das geklappt. Der Schulz-Vorgänger hatte mit dem

Mindestlohn aber ein echtes Ass im Ärmel. Ob die Wiedereinführung der

paritätischen Beitragssatzfinanzierung den gleichen Effekt hat, ist

fraglich. Die SPD-Linke hat gestern schon den Soundtrack für die

kritische Basis geliefert. „Beschämend“, „zu wenig“ sind dabei die

Stichworte. Bei den einfachen Mitgliedern, die sich weder um Mandate

noch Dienstwagen sorgen müssen, kann die Bewertung sogar noch

deftiger ausfallen. Martin Schulz bleibt also bis zum

Mitgliederentscheid ein Vorsitzender auf Abruf. Das weiß er und wird

entsprechend um die Deutungshoheit des Sondierungsergebnisses

kämpfen. Die Einigung zwischen Union und SPD hat Schlagseite. Große

Kreativität gibt es beim Geldverteilen und verbesserten sozialen

Leistungen. Einiges davon ist sicher wünschenswert. Aber die Vision

für die großen Zukunftsfragen ist ausgeblieben. Der

Sondierungskompromiss liest sich eher wie ein Ehevertrag von

Brautleuten, die möglichst viel Zugeständnisse für den Tag der

Scheidung herausverhandelt haben. Der große Wurf mit einer

Liebeserklärung an die Zukunft sieht anders aus. Besonders die

Ergebnisse bei den Zukunftsfeldern Bildung und Digitales sind

enttäuschend, da hätte Europas wichtigste Industrienation mehr

Fantasie verdient. Vielleicht bringen die Großkoalitionäre ja noch

die Kraft auf, in den finalen Verhandlungen die fehlende Vision zu

entwickeln. Das Land wartet darauf.

