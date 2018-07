Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofer

Seehofer hat nun durch seine Rücktrittsankündigung

verhindert, in der CSU die Vertrauensfrage für seine Politik stellen

zu müssen. Er hat vermieden, umsetzen zu müssen, was er angekündigt

hat: die Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Er

hat verhindert, dass Merkel ihn deswegen wie angekündigt abmahnt oder

aus dem Kabinett schmeißt. Er hat sich eine erneute

Ergebenheitsadresse seiner Parteikollegen abgeholt, die sich einen

Rücktritt zumindest teuer abkaufen lassen wollen. Gelöst ist auf

diese Weise nichts. Eine raffinierte Taktik lässt sich hinter all dem

schon lange nicht erkennen. Und es ist schon fast tragisch komisch,

wie Seehofer sich immer wieder desselben Instrumentariums der Drohung

und des Widerrufs der Drohung bedient.

