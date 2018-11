Mitteldeutsche Zeitung: zu Seehofer und CSU

Seehofer, der neben Merkel und Wolfgang Schäuble

einzige verbliebende aktive Politiker, der schon in der Ära Helmut

Kohl am Kabinettstisch gesessen hat, kämpft um einen Abschied in

Würde. Doch wirkt er in diesen Tagen getrieben von rein

egoistischen Motiven. Ein Gestalter mit klaren Zielvorstellungen

würde anders auftreten. Seehofers endgültiger Abgang wäre eine Zäsur.

Und zwar nicht nur für die GroKo, bei deren Zustandekommen er eine

durchaus konstruktive Rolle gespielt hat. Er selbst sieht sich als

letzten Politiker Deutschlands, der noch in der Lage war, eine

absolute Mehrheit zu erzielen. Die Einschätzung mag richtig sein.

Eine Partei mit dem Anspruch der CSU darf diesen Befund aber nicht

ohne weiteres hinnehmen.

