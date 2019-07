Mitteldeutsche Zeitung: zu Sicherheit an Bahnhöfen

Neben lückenloser Aufklärung geht es jetzt ohne

jeden Zweifel auch darum, seriös zu prüfen, wie sich die Sicherheit

in der Öffentlichkeit erhöhen ließe. Mehr Polizeipräsenz an

Bahnhöfen, wie von Seehofer in Aussicht gestellt, kann sinnvoll sein.

Der Innenminister muss sich dann aber auch fragen lassen, warum er

hier nicht in der Vergangenheit schon mehr getan hat. Die Vor- und

Nachteile von Videoüberwachung müssen genau abgewogen werden – Taten

lassen sich auf diese Weise jedenfalls nicht verhindern. Generell

gilt: Die Politik darf jetzt nicht der Versuchung erliegen, durch

Placebo-Maßnahmen falsche Sicherheit vorzugaukeln. Das würde nur

Politikverdrossenheit produzieren.

