Mitteldeutsche Zeitung zu Steinmeier und Hanau

Frank-Walter Steinmeier ist genau der richtige Bundespräsident in

einer Zeit, in der die Volksparteien vom Zerfall bedroht sind, in der im

Internet der Hass tobt und in der Menschen in Shishabars um ihr Leben fürchten

müssen. Steinmeier hat klare Worte gefunden, als in Halle eine Synagoge

angegriffen wurde, als in Hanau ein Rassist zur Waffe griff. Dieser Präsident

hat die Rolle seiner Amtszeit gefunden: Er gibt den Anständigen eine Stimme.

