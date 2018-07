Mitteldeutsche Zeitung: zu Trump und Strafzölle

Donald Trump wird nicht müde, mit dem 20-prozentigen

Aufschlag zu drohen. Im Gegenteil: In einem Interview hat er den Ton

noch einmal verschärft. Es sei „furchtbar“, was die EU den USA

antäten, wetterte er. Das Land werde von Mercedes-Modellen aus

Deutschland überrollt, während es umgekehrt keine Fahrzeuge

exportieren könne. Das ist natürlich haarsträubender Unfug. Doch an

sachlichen Argumenten ist Trump im heraufziehenden Handelskrieg

längst nicht mehr interessiert. Es geht ihm nicht um die

amerikanischen Autobauer und auch nicht um die heimischen

Arbeitsplätze. Trump will die EU und China wirtschaftlich in die Knie

zwingen. Er will sich seiner Basis als großer Sieger im Handelskrieg

präsentieren.

