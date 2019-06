Mitteldeutsche Zeitung: zu Urteil Küken

Man muss zugeben, dass wir als Verbraucher all das

gar nicht so genau wissen wollen und mit Industrie, Politik und nun

auch Justiz lieber eine Schicksalsgemeinschaft bilden – vereint in

angeblicher Ohnmacht, verdammt zum Warten auf den technischen

Fortschritt, der das Dilemma für uns auflöst. Doch das ist paradox.

Der Fortschritt war es ja erst, der aus der Landwirtschaft eine

Industrie mit Massenproduktion machte, die Lebewesen zu Gegenständen

degradiert, in Lege- und Masthühner unterscheidet, Tiere und Böden

auslaugt, Gewässer verschmutzt – und es damit begründet, dass unsere

Nahrung sonst nicht so billig wäre. Und sei es für den Export. So

sind die Küken, die ja auch ohne Geburtstags-Vergasung keines

natürlichen Todes sterben würden, nur ein Symbol dafür, dass eine

Wende in unserer Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion nötig

ist.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell