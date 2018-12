Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Nun ist wenig wahrscheinlich, dass das britische

Parlament tatsächlich den Brexit zurücknehmen wird. Aber die

britische Premierministerin Theresa May hat nun ein gewaltiges

innenpolitisches Druckmittel in die Hand bekommen. Auch wenn die

Abstimmung im Unterhaus über den Austrittsvertrag verschoben ist,

kann May mit Rückendeckung aus Luxemburg erklären: Entweder es gibt

den Deal, so wie er ausgehandelt ist, oder keinen Brexit. Das

könnte selbst hartnäckige Brexit-Vertreter beeindrucken.

