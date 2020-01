Mitteldeutsche Zeitung zum Corona-Virus

Und doch ist Panik nicht angebracht. Folgt man den Experten, ist

das Corona-Virus weniger gefährlich als der Sars-Erreger, der 2003 Angst und

Schrecken verbreitete. Zur Erinnerung: Damals gab es laut

Weltgesundheitsorganisation weltweit 8.096 Infektionen, in 774 Fällen waren sie

tödlich. Erinnern wir uns noch an die Grippewelle 2017/18? Damals starben in

Deutschland nach offizieller Schätzung daran mehr als 25.000 Menschen. Allzu

große Erregung über den neuen Erreger aus China ist daher wohl nicht

angebracht.

