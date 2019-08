Mitteldeutsche Zeitung: zum geplanten Verbot von Plastiktüten

Das Plastiktütenverbot droht Realität zu werden.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die bislang auf freiwillige

Lösungen gesetzt hatte, kündigt einen Gesetzesentwurf für ein Verbot

an. Nötig ist das eigentlich nicht, denn durch die freiwillige

Vereinbarung mit dem Handel ist der Plastiktütenverbrauch um mehr als

ein Drittel zurückgegangen. Diesen Erfolg, sagt Schulze, gelte es,

mit einen Verbot abzusichern. Aha. So funktioniert politischer Spin –

wenn er schlecht gemacht ist. In Wahrheit will die SPD-Politikerin

nicht hinter Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und dessen

angekündigte Bundesratsinitiative zum Verbot der bösen Tüte

zurückfallen. Das mag politisch nachvollziehbar sein, es ändert aber

nichts daran, dass ein Plastiktütenverbot Symbolpolitik ist.

