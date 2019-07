Mitteldeutsche Zeitung: zum Konflikt in der Straße von Hormus

Die Iran-Krise des Jahres 2019 fühlt sich

mittlerweile ebenso beklemmend an wie die Irak-Krise des Jahres 2003.

Heute wie damals geht ein tiefer Riss durch Europa und durch die

atlantische Allianz. Will die westliche Welt nicht lernen aus ihren

Krisen? Auf der einen Seite des Atlantiks agiert jetzt erneut ein

US-Präsident, der auf internationale Abkommen aller Art pfeift. Auf

der anderen Seite blickt man erneut auf europäische Politiker, die

viele schlaue Reden halten und vor Eskalation warnen – sich aber

ebenfalls keine Mühe geben, so etwas wie eine gemeinsame Weltpolitik

zustande zu bringen. Unterm Strich wird daraus, der Fall Irak hat es

gezeigt, keine Politik, die Kriege effektiv zu verhindern vermag.

