Mitteldeutsche Zeitung: zum Nato-Manöver

Der Wettlauf der Muskelspiele ist vor allem auch

eines: bedrohlich. Er findet statt in einer Zeit, in der die USA mit

der Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags droht. In der die

Nato-Botschafterin der USA sich mal eben ein wenig unklar ausdrückt,

und damit den Eindruck auslöst, die USA plane einen Präventivschlag

gegen Russland. In der die Präsidenten der Atommächte Russland und

USA ihre Politik aus einem Gefühl der Demütigung heraus gestalten.

So sind die Übungsschlachten vor allem eines: Die Mahnung an die

Politik, sich nicht in einem Gleichgewicht des Schreckens

einzurichten, sondern sich mit mindestens ebenso großer Wucht wieder

auf andere, friedlichere Ebenen zu begeben.

