Mitteldeutsche Zeitung: zum Umgang mit Saudi-Arabien:

Eine derart skrupellose Politik untergräbt das

Fundament der Demokratie. Selbst republikanische Senatoren in den USA

fordern inzwischen Sanktionen. Umso irritierender ist das dröhnende

Schweigen aus Deutschland. Die Bundesregierung dringt brav auf eine

„schnelle und glaubwürdige Aufklärung“ der Affäre. Und die

Wirtschaft? Dass sich Siemens-Boss Joe Kaeser nicht einmal

durchringen kann, die Teilnahme an einer PR-Veranstaltung des

Kronprinzen abzusagen, ist eine Schande. Wenn das ritualisierte

Heben des Zeigefingers die einzige Antwort auf ein derart

barbarisches Verbrechen bleibt, dann hat der Westen in dem Fall

seinen moralischen Offenbarungseid geleistet.

