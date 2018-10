Geheimoperation von Verfassungsschutz und BKA verhindert IS-Anschlag in Deutschland (FOTO)

Eine über mehr als ein Jahr andauernde Geheimoperation desBundesamtes für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamtes hateinen bislang unbekannten Anschlagsplan der Terrororganisation„Islamischer Staat“ (IS) in Deutschland durchkreuzt. Ende 2016 hatteder IS demnach den Auftrag erteilt, einen Großanschlag in Deutschlandauszuführen. Eine zentrale Rolle in der Planung sollte ein deutschesEhepaar spielen. Marcia M. und Oguz G. waren im Herbst 2015 nachSyrien ausgereist und hatten sich dem IS angeschlossen. NachErkenntnissen der Ermittler sah der Plan vor, dass drei Zellen mitpotenziellen Attentätern nach Deutschland geschleust werden sollten.In Deutschland sollten die Männer zur Tarnung verheiratet werden.Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte der IS womöglich einMusikkonzert als Anschlagsziel erwogen.

In Chatnachrichten, die die deutschen Behörden überwachten, hatte

Marcia M. im Auftrag der Terrororganisation von der syrischen Stadt

Rakka aus Frauen in Norddeutschland gesucht, die bereit waren,

potenzielle Attentäter zu heiraten. Unwissentlich kommunizierte M.,

die aus Salzgitter stammt, dabei mit einer Zuträgerin des Bundesamtes

für Verfassungsschutzes. Später übernahmen das Bundeskriminalamt und

die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen.

In den Chatnachrichten Ende 2016 und Anfang 2017 war von mehreren

„Paketen“ die Rede. Die „Brüder“, die nach Deutschland kommen

sollten, hätten „eine sehr wichtige Arbeit zu erledigen“, so Marcia

M. Der Auftrag geht den Ermittlungen zufolge offenbar auf einen

hochrangigen IS-Funktionär mit dem Kampfnamen Abu Mussab al-Almani

zurück. Dahinter soll sich der inzwischen offenbar bei Kämpfen in

Syrien zu Tode gekommene Schweizer Thomas C. verbergen, der als

ranghöchster bekannter IS-Funktionär aus dem deutschsprachigen Raum

galt. Die Planungen für den Terroranschlag wurden durch die

Ermittlungen der deutschen Behörden sowie den Zerfall des IS

durchkreuzt.

Im Oktober 2017 stellten sich Marcia M. und ihr Ehemann Oguz G.

während des Falls von Rakka den kurdischen Behörden. Sie sitzen

seitdem in kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien in Haft und warten

auf ihre Überstellung nach Deutschland. Gegenüber dem

Bundesnachrichtendienst hat Marcia M. mittlerweile ihre Beteiligung

an dem Plan eingeräumt. In der Bundesrepublik droht dem Ehepaar einen

Anklage durch die Bundesanwaltschaft sowie eine mehrjährige

Gefängnisstrafe.

