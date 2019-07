Mitteldeutsche Zeitung: zum Vorschlag, Flugreisen teurer zu machen

„Fridays for Future“ hin oder her – den viel

beschworenen „Greta-Effekt“ gibt es bei Flugreisen, der

umweltschädlichsten Form sich fortzubewegen, nicht. Ganz im

Gegenteil: Die Lufthansa beispielsweise erwartet 2019 ein

Buchungsplus von vier Prozent. Freiwillig verzichten die Menschen

erfahrungsgemäß nicht. Eine Verhaltensänderung lässt sich deshalb nur

über den Geldbeutel erreichen. Und da sind die 1,50 bis maximal 18

Euro, die Frankreich künftig an Ökosteuer pro Ticket erhebt und die

Schulze als Vorbild anführt, ein Witz. Nötig wäre ein großer Wurf.

Dazu zählt, Kerosin saftig zu besteuern und Alternativen steuerlich

erheblich zu entlasten. Bahnreisen müssen nicht nur billiger werden,

sondern auch attraktiver.

