Mitteldeutsche Zeitung: zur Opec

Unter Riads Führung wurde ein erweitertes

informelles Kartell geschmiedet, an dem auch Russland als weltgrößter

Ölförderer partizipiert. Förderkürzungen wurden durchgesetzt und

sogar übererfüllt – allerdings unfreiwillig, weil in Venezuela und

anderswo die Öl-Industrie in Teilen zusammenbrach. Der Effekt blieb

nicht aus. Der Ölpreis stieg um 75 Prozent. Das zeigt, inzwischen ist

die „Opec+“ wieder ein maßgeblicher Akteur in der Weltwirtschaft

geworden. Die Förderer können den Ölpreis wieder steuern und

ausbalancieren. Das Ziel ist, den Preis hochzuhalten, aber ihn nicht

durch die Decke gehen zu lassen, weil sich damit die Ölländer

letztlich selbst schaden.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell