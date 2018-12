Mobile Tafel Aachen. Eurgio-Aachen-hilft verteilt kostenlos Lebensmittel an Notfälle.

Euregio-Aachen-hilft e.V. verteilt wieder Lebensmittel an in Not geratene Menschen.

Nicht mal eine Woche ist der neue Monat alt und Teammitglieder sowie externe Helfer kommen mit der kostenlosen Verteilung für Notfälle im Rahmen der mobilen Tafel des Vereins kaum nach.

Seit Gründung 2017 verteilt der Verein in Aachen und der Städteregion an in Not geratene Familien und Personen kostenlos Lebensmittel.

Diese kostenlosen Spenden bestehen aus Grundnahrungsmittel, Getränke, aber auch Hygieneartikel für Babies, Frauen, Männer und Senioren.

Tierfutter wird ebenso kostenlos ausgegeben, wie Katzenstreu und Hilfsmittel für Tiere.

Ziel des Vereins ist dabei immer nur die Nothilfe. Die Hilfesuchenden werden im Anschluss an Beratungsstellen vermittelt, die diesen aus ihrer akuten Notlage helfen.

Gestern wurde neben den üblichen Notpaketen auch entsprechend Weihnachtssüßigkeiten verteilt.

Dies ist natürlich nur Möglichkeit, weil Sponsoren und Gönner Ware und auch Fahrzeuge zur Verfügung stellen.

Aus Sicherheitsgründen können wir Bedürftigen keine Lebensmittel zur Verfügung stellen, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Daher sind wir auf Frischespenden angewiesen!

Wenn auch Sie als Notfallhelfer ehrenamtlich Tätig werden wollen, melden Sie sich gerne jeder Zeit bei uns. Es werden Helfer von Baesweiler über Herzogenrath, Eschweiler, Alsdorf, Würselen, Stolberg, Aachen, Kornelimünster bis nach Monschau benötigt!

Wenn Sie als Unternehmer diese wichtige regionale gesellschaftspolitische Aufgabe des Vereins langfristig unterstützen wollen, erläutern wir Ihnen gerne alles in einem persönlichen Gespräch.

Privatpersonen können aber auch ganz einfach helfen.

Entweder über die größte europäische Spendenplattform Betterplace.org

https://www.betterplace.org/de/projects/59071-obdach-und-wohnungslosenhilfe-in-aachen-stadt-und-stadteregion?fbclid=IwAR0TU_fymLtmdQXjgdlCOC27snEsGILfVh0Ab9AQLECRXxbws3l_x2kR0YM

Die Plattform bestätigt automatisch den Spendeneingang und erstellt selbständig zum Jahreswechsel die gesetzlich vorgeschriebenen Spendenbescheinigung.

Aber auch über Amazon ist der geprüfte und gemeinnützig anerkannte Verein zu sponsern.

Einfach nur https://smile.amazon.de aufrufen. Euregio-Aachen-hilft e.V. auswählen und wie gewohnt weiter einkaufen. Amazon spendet 0,2 Prozent Ihres Einkauf an den wohltätigen Verein Euregio-Aachen-hilft e.V.

Natürlich ist der geprüfte und gemeinnützig anerkannte Verein auch bei Gooding vertreten.

Auch hier einfach https://www.gooding.de/euregio-aachen-hilft-e-v-74331 aufrufen und wie gewohnt einkaufen.

So helfen Sie ganz einfach, dass wir langfristig den Ärmsten der Armen helfen können.

Steffie Contrael

Euregio-Aachen-hilft e.V.

www.obdachlosenhilfe-aachen.de

www.euregio-aachen-hilft.de

