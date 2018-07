Modernes Arbeiten: Deutschlands erstes Spaces in Düsseldorf eröffnet (FOTO)

Knapp 500 Gäste feiern die Eröffnung des ersten Spaces inDeutschland

– Moderne Co-Working-Umgebung jetzt im Düsseldorfer Andreas

Quartier eröffnet

– Flexibel arbeiten auf knapp 2000 Quadratmetern

– Weitere zehn Spaces werden in Deutschland in den nächsten zwölf

Monaten eröffnet

Im Düsseldorfer Andreas Quartier in der Ratinger Straße 9 hat

letzte Woche das erste Spaces Deutschlands seine Türen mit einem

Mega-Event für Friends und Family geöffnet. Knapp 500 Gäste haben den

Abend genutzt, um die neue Co-Working Location kennenzulernen – und

um mit den Spaces Vertretern coole Musik von DJ Chrissi D und der

niederländischen Sängerin Jeanet Dorothy Martherus, Kunst und lokale

Köstlichkeiten zu genießen. Ursprünglich aus Amsterdam kommend und

international erfolgreich, bietet Spaces Gründern und Kreativen sowie

auch größeren Unternehmen flexible, bequeme und zeitgemäße

Arbeitsumgebungen, professionelle Gastfreundschaft und optimales

Netzwerken. Denn: Das Angebot der Marke geht weit über einfaches

Co-Working hinaus.

In der Rheinmetropole Düsseldorf, einem der wirtschaftlichen

Zentren Deutschlands, gibt es mit Spaces nun eine neue Möglichkeit

zum flexiblen und modernen Arbeiten. Auf vier Etagen bringt IWG, der

globale Marktführer im Bereich der Workspace Provider, die

niederländische Marke nach Deutschland und bietet eine voll

ausgestattete, moderne Location mit Möglichkeiten zum Austausch und

Vernetzen. Hier treffen professionelle Gastfreundschaft,

personalisierter Service, Netzwerken und Austausch auf

maßgeschneiderte Arbeitsumgebung: Vom täglich kurzfristig verfügbaren

Einzelarbeitsplatz über das Langzeit-Office für größere Teams bis hin

zum Full-Service-Büro inklusive Rezeptions- und Postservice ist für

jede Unternehmensart die passende Arbeitsplatzlösung dabei.

Vernetzung und dynamische Arbeitsumgebung als treibender Gedanke

Martijn Roordink hat Spaces gegründet, damit aus Erfolg noch mehr

Erfolg entsteht: „Spaces zieht positive, energiegeladene Business

Thinker an, die gerne neue Menschen treffen.“ Deshalb beinhaltet das

Angebot auch regelmäßig stattfindende Events, Workshops und

Trainings, um Mitglieder immer wieder in interessantem Kontext

zusammenzubringen. Ebenso wichtig ist ein Gefühl für starkes Design

und eine entspannte Atmosphäre. Stefanie Lürken, Country Manager

Spaces, fügt hinzu: „Es sind die Menschen, die Spaces so besonders

machen. Gastfreundschaft bedeutet für uns auf Details zu achten und

dafür zu sorgen, dass spannende Kontakte entstehen.“

Alle Workspaces sind so ausgestattet, dass sie den

unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitglieder gerecht werden. Für

ungestörte Gespräche und Telefonate gibt es Rückzugsmöglichkeiten,

die Lounge lädt zum Austausch ein, und kreative Ideen können gut an

den großen Co-Working-Tischen ausgearbeitet werden. Mitglieder können

individuell die Services wählen, die sie in Anspruch nehmen wollen,

und erhalten ferner Zugriff auf alle Spaces-Locations weltweit.

Bildmaterial finden Sie hier:

https://cohnwolfe.box.com/s/zps31ht4ycwa6dq0wvl6fr6c3eij6bnj

Über Spaces

Spaces ist ein Tochterunternehmen der IWG (International Workspace

Group) und bietet neben flexiblen Arbeitsplatzlösungen ein kreatives

und internationales Arbeitsklima im Geiste moderner Unternehmen. Im

Zentrum steht nicht nur das Businessmodell, sondern die Entwickler,

Ideen und Umsetzer dahinter. Der technologische Fortschritt hat eine

moderne und dynamische Wirtschaft geschaffen, die ohne kreative und

motivierte Protagonisten nicht möglich wäre. Die Spaces Work

Solutions geben diesem Geiste, durch ihre Liebe zu Design,

Effektivität, gepaart mit Gaumenfreuden in Form von eigenem

Baristaservice, den perfekten Raum sich zu entfalten. Spaces bietet

seinen Business Mitgliedern ein großes Netzwerk an Events auf der

ganzen Welt, und fördert so mögliche Synergien mit potentiellen

Geschäftspartnern sowie kreativen und innovativen Output. Egal, ob

für Start-Ups, individuelle Kreativköpfe oder Angestellte, Spaces

liefert mehr als nur eine Laptop-Steckdose. Was Spaces einzigartig

macht, ist die Gemeinschaft, die hinter und in den Business Centern

weltweit unaufhörlich daran arbeitet, diese zu kultivieren und

Innovatoren, Game Changern eine Plattform zu schaffen die Welt zu

verändern. Spaces verfügt über Locations in Europa, den USA,

Lateinamerika, Australien und Asien. Weitere Infos finden sie bitte

unter: www.spacesworks.com/de/

Kontaktdaten:

Cohn & Wolfe

E-Mail: julia.heymann@cohnwolfe.com

Tel: 040-808016-114

Original-Content von: Spaces, übermittelt durch news aktuell