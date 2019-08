„Momentan ist für Frauen die beste Zeit zu gründen“ – erfolgreiche und gescheiterte Unternehmer diskutieren über den Startup-Hype in Deutschland (VIDEO)

Wenn Frauen ein Unternehmen gründen wollen, dann ist jetzt die

beste Zeit dafür. Darüber herrschte in der DISKUTHEK, dem neuen

Debattenformat des stern auf Youtube, unter den vier Gästen

Einigkeit. Das sei vor allem einer Nachfrage nach weiblichen

Gesichtern zu verdanken, meint Oliver Rößling, der Geschäftsführer

von „Absolute Reality“. Daher ist er nicht der Ansicht, dass es in

Deutschland für Frauen immer noch schwieriger ist, ein Startup zu

gründen. Auch wenn Männer die besseren Hochstapler seien und deswegen

in mancher Hinsicht punkten könnten.

Während der „Luicella–s Ice Cream“- Gesellschafter Markus Deibler

ihm recht gibt, widersprechen die Vorsitzende des Deutschen

Startup-Verbands und „Civey“-Mitgründerin Janina Mütze und

Co-Gründerin von „Kleiderei“ Pola Fendel dieser Behauptung

entschieden. „Ich bin die beste Hochstaplerin“, sagt Fendel. Doch

genau das werde bei männlichen Investoren häufig sogar negativ

angesehen. Männer seien oft von einem selbstbewussten Auftreten

seitens einer Frau abgeschreckt. Sie wisse genau, wie es ist, von

Investoren abhängig zu sein – und wie schwer es gerade für Frauen

sein kann, sich durchzusetzen und Geld für ein Startup zu bekommen.

„Bevor nicht wirklich mehr Frauen in Führungsebenen und

Geldgeberpositionen sind, werden wir weiter das Problem haben“, sagt

Fendel. Janina Mütze von „Civey“ kann dem beipflichten: „Wenn man

Management-Skills in der Schule verankert, haben Frauen auch viel

mehr Chancen das zu lernen. Das fehlt auf jeden Fall.“ Beide

Gründerinnen sind sich einig, dass es an Vorbildern fehle und zu

wenig Frauen in Führungspositionen seien.

Unternehmer Oliver Rößling kann die Argumente der beiden

Gründerinnen zwar nachvollziehen, verweist in der DISKUTHEK aber

darauf, dass sich in den letzten Jahren einiges getan hat. Das

Bewusstsein, dass man nicht in einer „Männerwelt“ lebe, setzte sich

zunehmend durch. Ex-Profischwimmer und Gold-Medaillengewinner Markus

Deibler sieht das ähnlich. Er hat das Startup „Luicella–s“ mit einer

Geschäftspartnerin gegründet. Sie ist für die Eis-Herstellung

zuständig, er übernimmt die betriebswirtschaftlichen Aufgaben in dem

jungen Unternehmen. Stünde das Unternehmen heute dort, wo es ist,

wenn er nicht dabei gewesen wäre? „Eine extrem schwierige Frage“, so

Deibler, „tendenziell ist sie immer ein bisschen mehr Herz und Seele

gewesen. Sie hat darauf geachtet, dass die Läden schön aussehen.“ Er

selbst schaue in der Praxis mehr auf die Business-Seite. Die

Aufgabenverteilung entspricht hier also den traditionellen

Geschlechterrollen.

