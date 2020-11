Mücken im Niemandsland – Packende Erzählung von der Flucht einer Journalistin aus der DDR

Erst kurz vor dem Mauerfall, im Sommer 1989, beschließt die Familie der 13-jährigen Kathrin, aus der DDR über Ungarn nach Österreich in die Freiheit zu fliehen. Im Jahr 2019 begab sich die Journalistin Kathrin Degen noch einmal auf eine Reportage-Reise in die eigene Vergangenheit und durchlebte ihren Fluchtweg ein zweites Mal. Erst durch diese Erfahrung konnte sie ihre Erlebnisse aus dem Wendejahr vollständig verarbeiten.

Jetzt beschreibt sie in ihrem neuen Buch “Mücken im Niemandsland” aus der Perspektive einer erwachsenen Frau und Mutter ihr Leben in der DDR als 13-jähriger Teenager sowie ihre heutige Sicht auf die dramatischen Ereignisse, die ihr Leben für immer verändern sollten. Wer die Biografie von Degen liest, für den wird die Wucht der Zeit spürbar. Die Autorin hat vielmehr als einen Erlebnisbericht geschrieben und nimmt ihre Leser mit auf eine ungewöhnliche Zeitreise, die niemanden kalt lässt.

Die Journalistin Kathrin Degen wurde 1976 in Magdeburg geboren und lebte bis zum August 1989 mit ihren Eltern in der DDR. Seit ihrer Flucht wohnt und arbeitet sie in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen. Ihre Biografie ist zugleich das Erstlingswerk der Autorin.

“Mücken im Niemandsland” von Kathrin Degen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15362-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

