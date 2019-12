Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen – Fahrsicherheitstrainings: Sicher im Straßenverkehr mit behindertengerecht umgebauten Fahrzeugen (FOTO)

Rund 14.000 Beschäftigte erleiden jährlich bei einemArbeitsunfall so schwere Verletzungen, dass eine bleibende Behinderung die Folgeist, so registrieren es die Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung. Mitspeziellen Rehabilitationsmaßnahmen möchte die BG BAU möglichst vielen ihrerVersicherten eine Wiedereingliederung in das Arbeitsleben und die Gesellschaftermöglichen. Dazu gehört auch das gemeinsam mit dem Automobilclub Europa (ACE)regelmäßig angebotene Fahrsicherheitstraining “Mobil? Aber klar!”. Darauf weistdie BG BAU anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungenam 3. Dezember 2019 hin.

Allein durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) wurden nur im

Jahr 2018 mehr als 46.700 Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. Eine der

Maßnahmen ist das Fahrsicherheitstraining “Mobil? Aber klar!”. Es wurde speziell

für Menschen mit Behinderungen entwickelt, die mit ihren eigenen Autos

trainieren wollen. Auf dem Programm des dreitägigen Trainings stehen, neben dem

Austesten der eigenen Grenzen, Stressbewältigung im Verkehrsalltag, Erste Hilfe

und Ladungssicherung, auch mögliche Unterstützung durch Assistenzsysteme, wie

elektronische Stabilitätsprogramme (ESP) oder Bremsassistenten.

Seit die BG BAU das Fahrsicherheitstraining im Jahr 2011 erstmals als

Pilotprojekt und seit 2014 als Leistung zur Teilhabe am Leben in der

Gemeinschaft einführte, haben bereits 188 versicherte Menschen mit Behinderungen

allein an Grundseminaren der Standorte Linowsee, Mainz und Jesewang

teilgenommen. Das Ziel: Betroffene sollen mit ihren behindertengerecht

umgebauten Fahrzeugen sicher umgehen können, um mobil zubleiben oder zu werden.

So haben Unfallverletzte die Möglichkeit wieder aktiv am gesellschaftlichen

Leben teilzunehmen.

Seit Mitte 2019 bietet die BG BAU neben den Grundkursen zudem ein Aufbauseminar

an, durch die sich versicherte Personen, die schon am Grundkurs teilnahmen,

beispielsweise mit neuen technischen Fahrzeugausstattungen, aktuellen

Verladesystemen oder Elektrofahrzeugen vertraut machen können.

Arbeitsunfall durch kippende Gerüstteile

Der gelernte Gerüstbauer Mario Harig ist seit seinem Arbeitsunfall im Jahr 2006

querschnittgelähmt. Nachdem der damals 35jährige seinen Arbeitsunfall erlitt,

bei dem kippende Gerüstteile Brüche an Brust- und Lendenwirbeln verursachten,

übernahm die BG BAU die komplette medizinische Versorgung bis hin zur

Ausstattung mit Hilfsmitteln und den Reisekosten für Fahrten zur Physiotherapie.

Zusätzlich wurde er unterstützt beim behindertengerechten Umbau seiner Wohnung,

aber auch mit einem Zuschuss zum Erwerb eines Fahrzeugs sowie dessen Umrüstung

und den Kosten für die behindertengerechte Zusatzausstattung.

Gas geben, bremsen und lenken kann Harig mit einer kombinierten Schaltung am

Lenkrad. “Mobilität ist für mich ein wichtiger Faktor, um selbstbestimmt und

eigenständig zu sein. Das Fahrsicherheitstraining hilft mir dabei, schwierige

Situationen zu üben und mich ständig zu verbessern. Das gibt mir Sicherheit und

Selbstvertrauen.”

So wie Harig unterstützt die BG BAU jedes Jahr zahlreiche Betroffene von

Arbeitsunfällen, Wegeunfällen und Berufskrankheiten. Die Aufwendungen für

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, betrugen 2018 für die BG

BAU über sechs Millionen Euro, darunter fallen zum Beispiel Wohnungs- und

Kfz-Hilfen.

Weitere Informationen unter www.bgbau.de .

