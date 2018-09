,,Musical&Filmhighlights“ mit dem Trio Rondo und Nikolay Tcherkin

Filme wie ?Fluch der Karibik?, ?Game of Thrones? und ,,Der dritte Mann? haben Millionen von Zuschauern in die Kinos gelockt. Unverwechselbar sind dabei auch immer die Filmmelodien. Kombiniert mit Liedern aus den Musicals ?Phantom der Oper?, ?Kiss me kate? und ?Anatevka? bekommen die Zuschauer beim Freitagabendkonzert vom Trio Rondo einen bunten Mix aus hochkarätigen Stücken zu hören. Unterstützt werden diese von Nikolay Tcherkin als Solist. Das Konzert erklingt am Freitag, 07. September, um 19 Uhr in der Wandelhalle Bad Harzburg. Der Eintritt ist frei.