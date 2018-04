Mut kommt jetzt per Post ins Haus – Evangelische Kirche startet Aktion gegen zunehmendeÄngste (FOTO)

Gegen die zunehmenden Ängste in der Gesellschaft und im

persönlichen Leben setzt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

(EKHN) den Mut. Unter dem Motto „Fürchtet Euch nicht“ macht sie seit

Dienstag (17. April) Menschen Hoffnung, besser mit den täglichen

Ängsten umgehen zu lernen. Dazu bekommen die rund 1,6 Millionen

Mitglieder sogar eine Portion Mut direkt nach Hause geschickt. Ein

Brief in hoffnungsvollem Grün an alle evangelischen Haushalte im

Kirchengebiet setzt dabei auf Zuversicht und Courage gegen die

grassierende Furcht. Motivation zur Entwicklung der aktuellen Aktion

war auch der wachsende Populismus und politische Extremismus, der

bewusst darauf abzielt, neue Ängste bei Menschen zu schüren.

Mit Ängsten besser umgehen lernen

Das aufwendig gestaltete Schreiben mit dem Außenaufdruck „Was

kommt morgen“ enthält wertvolle Tipps zum praktischen Umgang mit

Ängsten, gibt Hinweise auf Hilfsangebote und verweist auf die

christlichen Traditionen als probates Mittel gegen die Verzweiflung.

Daneben erzählen sechs Menschen hautnah, wie sie mit ihren Ängsten

umgehen. Dazu gehört eine Frau, die sich abends nicht mehr alleine in

die Stadt traut, eine Flüchtlingshelferin, der vor Anfeindungen graut

oder ein Pfarrer, der nicht mehr auf die Kanzel steigen konnte.

Ergänzt wird der Brief, der aufgefaltet einer Zeitungsseite ähnelt,

durch ein humorvoll gemeintes Stimmungsbarometer, bei dem jeder seine

aktuelle Gemütslage ablesen kann. Weitere persönliche Portraits,

Interviews mit Experten, Hilfsangebote sowie vertiefende

Informationen zur Aktion, bieten die Internetseite

www.Mut-und-Angst.de und die sozialen Netzwerke unter dem Hashtag

#MutundAngst.

Mit Furcht keine Politik machen

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung machte bei der

Vorstellung der Aktion in Frankfurt am Main auf die besondere

Herausforderung im Umgang mit Ängsten aufmerksam. So würde die Angst

in gesellschaftlichen und politischen Debatten oft bewusst geschürt.

„Natürlich müssen Probleme benannt werden, um sie zu lösen. Aber es

ist nicht gut, wenn Menschen unnötig Angst gemacht wird, um damit

Politik zu machen“, so Jung. Aus christlicher Sicht sei es wichtig,

„dass Menschen einen klaren Blick behalten und sich nicht von Angst

beherrschen lassen“. Angst gehöre zum Leben, aber sie dürfe es nicht

beherrschen. So läge im christlichen Glauben eine besondere Kraft,

die die Verunsicherungen ernst nehme aber dazu beitrage, „sich von

Angst nicht gefangen nehmen zu lassen“. Der Glaube verweise auf Gott,

„der größer ist, als alles, was uns Angst macht“. Dies könne helfen,

Ängste zu überwinden oder mit ihnen besser zu leben, erklärte der

Kirchenpräsident.

Breite Begleitung organisieren

Das „Fürchte-Dich-nicht“-Schreiben ist Teil einer neuen

Impulspost-Aktion, mit der die hessen-nassauische Kirche ihre

Mitglieder zwei Mal im Jahr besonders anspricht. Sie wird von den

Gemeinden vor Ort und besonderen Beratungsangeboten flankiert. So

wehen an über 500 Orten im Kirchengebiet von Biedenkopf im Norden bis

Neckarsteinach im Süden und von Schlitz im Osten bis Bingen im Westen

wieder fast 700 Großbanner und Flaggen mit dem grünen Aktionsmotiv

„Fürchte Dich nicht“. Seit 2012 versendet die Evangelische Kirche in

Hessen und Nassau zwei Mal im Jahr einen Brief an alle Mitglieder mit

einem Glaubens-Anstoß. Sie will mit der „Impulspost“ Themen, die für

die Menschen und ihr Zusammenleben wichtig sind, mit einer besonderen

christlichen Perspektive zu ihren Mitgliedern bringen.

