EKD sieht Autonomie des kirchlichen Arbeitsrechts grundsätzlich bestätigt/ Kirchenamtspräsident Hans Ulrich Anke: Selbstbestimmungsrecht wichtiger Garant zur Erfüllung des kirchlichen Auftrages

Zu dem heutigen Urteil des Europäischen

Gerichtshof (EuGH) zur Kirchenmitgliedschaft als

Einstellungsvoraussetzung für eine berufliche Tätigkeit in Kirche und

Diakonie äußert sich der Präsident des Kirchenamtes der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD), Hans Ulrich Anke, wie folgt:

„Die EKD begrüßt, dass der EuGH die von der Kirche selbstbestimmte

Gestaltung des Arbeitsrechts für Kirche und Diakonie im Grundsatz

erneut bestätigt hat. Der EuGH bekräftigt damit wie zuvor die

nationale Rechtsprechung den Grundsatz, dass Kirche und Diakonie ihr

Arbeitsrecht autonom gestalten können.“

Zugleich bedauere die EKD, dass der EuGH dabei dem Artikel 17 des

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nicht

ausreichend Geltung verschafft habe. Nach dieser Bestimmung achtet

die Europäische Union die rechtliche Stellung, die

Religionsgemeinschaften in den Mitgliedsstaaten haben, und

beeinträchtigt sie nicht. „Die kollektive und korporative

Religionsfreiheit sowie das im Grundgesetz verankerte kirchliche

Selbstbestimmungsrecht sind wichtige Garanten dafür, dass die Kirche

ihren Auftrag wahrnehmen kann. Die Prägung der Arbeit hängt ganz

maßgeblich an den Personen, die ihren christlichen Glauben und ihre

christliche Haltung in das Wirken der Einrichtung und Unternehmen von

Kirche, Caritas und Diakonie einbringen. Deshalb ist es so wichtig,

dass den Kirchen und Religionsgemeinschaften die erforderliche

Gestaltungsfreiheit auch bei der Personalauswahl gewährleistet wird“,

so Hans Ulrich Anke. Diese nach dem Grundgesetz gewährleistete

Gestaltungsfreiheit schränke das Urteil des EuGH nun über das

Europarecht ein.

Es müsse Sache der Kirche bleiben, die auf die Religion bezogenen

Anforderungen für die berufliche Mitarbeit in Kirche und Diakonie

aufzustellen, so der Kirchenamtspräsident. Die Gerichte eines

säkularen, religiös neutralen Staates hätten keine Instrumente dafür,

differenziert die Angemessenheit der auf die Religion bezogenen

Anforderungen an die Mitarbeit am kirchlichen Auftrag zu beurteilen,

wie es der EuGH nun erwarte. „Das allgemeine Willkürverbot und die

Verpflichtung kirchlicher Arbeitgeber, die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter gerecht zu behandeln, bieten einen wirksamen rechtlichen

Schutz für Bewerberinnen und Bewerber sowie Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Dieser Rechtsschutz durch unabhängige staatliche

Gerichte ist der evangelischen Kirche wichtig und in der

Bundesrepublik Deutschland gewährleistet.“

Die Evangelische Kirche werde die Urteilsgründe sorgfältig prüfen

und zunächst die erforderliche Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts

abwarten. Je nach Ausgang des Urteils des Bundesarbeitsgerichts müsse

dann zusammen mit der Diakonie Deutschland geprüft werden, ob die

Entscheidung mit dem Religionsverfassungsrecht der Bundesrepublik

Deutschland vereinbar sei. „Dort, wo es nach kirchlichem

Selbstbestimmungsrecht möglich ist, sind selbstverständlich auch

anders- oder nichtgläubige Menschen zur Mitarbeit im kirchlichen und

diakonischen Dienst eingeladen.“ Dafür habe sich seit Ende 2016 die

kirchliche Rechtsordnung bereits weiter geöffnet, zugleich mit der

Anforderung, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen

übertragenen Aufgaben im Sinne der Kirche erfüllen.

Hintergrund:

Die verfasste Kirche zählt derzeit insgesamt rund 235.000

Beschäftigte (Stand 2016). Außerdem engagieren sich in der

Evangelischen Kirche rund 1.114.400 Ehrenamtliche (Stand 2015). In

den Einrichtungen der Diakonie arbeiten derzeit mehr als 525.000

Frauen und Männer, vor allem in Pflege- und Erziehungseinrichtungen.

Hannover, 17. April 2018

