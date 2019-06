Nachhaltige Freiwilligenarbeit für den Schutz der Meere in Costa Rica: Volunteers mit Freude am Tauchen retten bedrohte Korallen

Freiwilligenarbeit im Ausland ist eine

beliebte Form, ehrenamtliches Engagement zu zeigen, persönliche

Herausforderungen zu meistern und den Horizont zu erweitern.

Schätzungen zu Folge brechen im Jahr über 30 000 Volunteers aus

Deutschland auf, um im Ausland Freiwilligenarbeit zu leisten. Doch

woran erkennen angehende Freiwillige, ob es sich um ein nachhaltiges,

sinnvolles und ethisches Projekt handelt? Dieser Frage gehen Experten

des Fachportals Freiwilligenarbeit.de in einem Round Table nach. In

einer Serie veröffentlichen sie verschiedene Case-Studies über

empfehlenswerte Projekte und Organisationen, an denen engagierte

junge Leute aus Deutschland mit gutem Gewissen teilnehmen können.

Freiwilligenarbeit im Korallenschutz für Volunteers mit

Begeisterung fürs Tauchen

Ein nachhaltiges Korallenschutz-Projekt bietet der

Volunteering-Reisespezialist Gapforce bei der gemeinnützigen

Organisation „Marine Conservation“ in Costa Rica an. Hier können

Freiwillige, die sich für den Schutz der Meere, der Arten und fürs

Tauchen begeistern, einen sinnvollen Einsatz leisten. Im Projekt geht

es um den Fortbestand und den Wiederaufbau von Korallenriffen. Denn

Korallenriffe, die aus kleinen Tieren, den Korallen, bestehen, sind

Stützpfeile des Ökosystems der Meere. Durch die globale Erderwärmung

und umweltschädigende Faktoren sind sie stark bedroht. Mit dem

Absterben der Korallen wird eine negative Kettenreaktion in Gang

gesetzt, bei der auch tausende kleine Lebewesen wie Krebse und Fische

im Korallenriff sterben, weil sie keinen Schutzraum mehr finden. Mit

Hilfe der Korallenaufzuchtstationen („Coral Nurseries“) hat man sich

in Costa Rica zum Ziel gesetzt, neue geschützte Korallen-Kolonien

entstehen zu lassen und sie dann in ein natürliches Riff umzusiedeln,

um so neuen Lebensraum zu schaffen. Vorstellen kann man sich diese

Umsiedlung als eine Art Kindergarten für kleine Korallenzöglinge.

Dafür wird dringend die tatkräftige Hilfe von Volunteers benötigt.

Sie erheben wichtige Daten unter Wasser und untersuchen die Korallen-

und Fischbestände. Vor Ort erhalten die Freiwilligen eine

zertifizierte Ausbildung im Tauchen, erlernen die Forschungstechniken

und erweitern ihr Wissen zu Flora und Fauna unter Wasser. Nach

Abschluss des Tauchlehrgangs und des Theoriekurses sammeln sie Daten

unter Wasser. Dann führen sie im Team die Untersuchungen durch. Zu

diesen Aufgaben zählen u.a. Datenerhebung, Probenentnahme,

Korallenvermessung sowie das Anlegen und Warten von neuen „Coral

Nurseries“. Die Forschungsdaten werden Universitäten und der

Marinepark-Verwaltung im Umweltministerium von Costa Rica zur

Verfügung gestellt.

Über das Korallenschutz-Projekt in Costa Rica

Costa Rica beheimatet eine der größten Biodiversitäten der Welt –

sowohl an Land als auch unter Wasser. Das können Freiwillige im

kürzlich ins Leben gerufenen Projekt „Marine Conservation Costa Rica“

hautnah erleben. Vor Ort engagieren sich zwei erfahrene Tauchprofis

und Forscherinnen für Meeresbiologie. In über 14 Jahren haben sie

unter Wasser beobachtet, dass sich der Korallenbestand in einem

alarmierenden Rückgang befindet. Mit ihrem Projekt haben sie sich

ambitionierte Ziele gesetzt, ganzheitlich und nachhaltig für einen

gesunden Fortbestand des Meeres zu arbeiten. Das Hauptprojekt ist

dabei die Korallenaufzuchtstation an fünf Standorten in Quepos/Manuel

Antonio. Zudem leisten die Wissenschaftlerinnen Aufklärungsarbeit für

die Bevölkerung und lokale Firmen zum Schutz der Meere und Umwelt.

Eine große Herausforderung für den Fortbestand der Korallen ist der

Wettlauf mit der Zeit. Freiwillige, die diese Aufgabe unterstützen

möchten, finden die Programmbeschreibung von Gapforce auf

http://ots.de/vJxTsC

„Mit unseren Case Studies über nachhaltige Freiwilligenarbeit

möchten wir angehenden Volunteers Entscheidungshilfen und

Informationen anbieten“, sagt Christian Wack, Head of Volunteering

bei der INITIATIVE auslandszeit. „Wer die Angebote mancher

Voluntourismus-Projekte kritisch unter die Lupe nimmt, erkennt, dass

leider nicht alle Hilfsprojekte nachhaltigen Zielen entsprechen.“ Es

gebe immer noch zu viele Volunteering-Angebote von fragwürdiger

Qualität und Berichte über Missstände. Aus dem Grund haben führende

Freiwilligenorganisationen einen Round Table gegründet. Sie

verpflichten sich, nur Projekte anzubieten, die Nachhaltigkeit,

Qualität und Seriosität erfüllen.

Die komplette Case Study Korallenschutz in Costa Rica und weitere

Beispiele für sinnvolle Freiwilligenarbeit im Ausland gibt es unter

http://ots.de/ugVwll

Kontakt: Christian Wack, Freiwilligenarbeit.de, Berliner Str. 36,

33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel. 05242/405434-3, E-Mail:

info@freiwilligenarbeit.de, https://www.freiwilligenarbeit.de

Über die Informationsportale und die Organisation:

Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigen

Informationsportal-Netzwerken zum Thema Auslandsaufenthalt im

deutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 gegründet. Aus

Rheda-Wiedenbrück (Westfalen) verfolgt sie die Entwicklungen rund um

die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus.

Insgesamt sind unter dem Dach der Initiative verschiedene

OnlineFachportale vereint, die monatlich von über 500.000 Besuchern

genutzt werden.

Das Fachportal Freiwilligenarbeit.de ist eine große, unabhängige

Informations- und Vergleichsplattform zum Engagement im Ausland, aber

keine Freiwilligenorganisation. Das Team stellt Informationen rund um

einen Auslandsaufenthalt als Volunteer. Es bietet entsprechende

Vorbereitungsmöglichkeiten und stellt passende und sinnvolle Projekte

vor.

Das Korallenschutz-Projekt in Costa Rica wird von GAPFORCE

angeboten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in London und bietet seit

1989 Gap Year Programme an. Gemäß der Firmenphilosophie werden bei

Freiwilligen-Projekten die lokale Bevölkerung vor Ort unmittelbar

unterstützt. Großer Wert wird auf anerkannte Organisationen und

verlässliche Partner zur Zusammenarbeit gelegt. Besonders achtet man

auf Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit der Projekte. Die

Expeditionsleiter halten dabei auch stets die Sicherheit der

Teilnehmer im Blick.

Informationen zur Initiative „Round Table Freiwilligenarbeit“ gibt

es auf https://www.freiwilligenarbeit.de/roundtable.html

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingrotter Str. 7

50996 Köln

mail@polgar-stuewe.de

https://www.polgar-stuewe.de

Original-Content von: INITIATIVE auslandszeit GmbH, übermittelt durch news aktuell