Erfolgreiche Nothilfeaktion zur Fastenzeit – 3640 Personen (520 Familien) wurden im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena in Kabul, Afghanistan versorgt (FOTO)

Am 20. und 21. April 2019 konnte unsere HilfsorganisationAfghanischer Frauenverein e. V. gemeinsam, dank der finanziellenUnterstützung von Visions for Children e. V. an 520 bedürftigeFamilien im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena in Kabul Nothilfegüterverteilen. Die BewohnerInnen dort sind rückkehrende Flüchtlinge ausPakistan aus den ehemaligem Flüchtlingscamp in Peschawar (Tajabad,Burd) und Binnenflüchtlinge, u. a. aus den Provinzen Tachar, Laghman,Uruzgan, Kandahar Kunduz, Nengarhar sowie Helmand.

Einige haben versucht in ihren Heimatprovinzen wieder ein normales

Leben aufzubauen, mussten dann von dort erneut wegziehen, da es

Kämpfe zwischen der Regierung und den Taliban gab und die Zivilisten

in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es war alles zerstört oder die

Sicherheitslage war problematisch. Es gab kaum Arbeit. Manchmal

berichten die Flüchtlinge aber auch von Dürren, die die Ursache ihrer

Flucht war.

Bei der Verteilung zur Fastenzeit durch unser 11-köpfiges Team

erhielt jede Familie 50 kg Mehl, 7 kg Bohnen, 10 kg Zucker, 1 kg Tee,

5 kg Reis und 5 Liter Öl zum Kochen sowie einen Wassereimer. Viele

CampbewohnerInnen erzählten mir bei meinem Besuch im Mai 2019, dass

sie seit 5 Jahren im Camp leben. Sie befinden sich in Wartestellung

und hoffen auf Frieden, um zurück in ihre Dörfer zu kehren, wie Alah

Dad, der mit 16 Familienmitgliedern im Camp in einem Lehmhaus lebt.

Er war jahrelang Flüchtling in Pakistan. Dann ging er zurück in die

Provinz Nengarhar, um sein Haus wieder aufzubauen. Aber in seinem

Dorf sorgten Unruhen dafür, dass er gezwungen war, Nengarhar wieder

zu verlassen.

Ein anderes Beispiel ist die Campsprecherin Mehrogul aus Tachar.

Ihr Mann kam ums Leben, weil er Soldat war. Daher musste sie die

Heimat mit ihren fünf Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren verlassen.

Fast jede Familie im Camp ist kriegstraumatisiert, weil sie entweder

durch den Krieg Familienmitglieder verloren haben oder die

Gräueltaten des Krieges gesehen haben. Vor allem in den Gesichtern

der Kinder erkennt man, dass Sie viel Schlimmes erlebt haben.

Einige Kinder im Camp betteln tagsüber oder sammeln Papier, Glas,

Plastik und Eisen. Die Väter arbeiten als Tagelöhner, verkaufen

Gemüse ober Obst auf der Karre. Die meisten BewohnerInnen haben sich

Häuser aus Lehm eingerichtet, aber sie haben keine richtigen Dächer,

sondern sind provisorisch bedeckt, so dass es tropft, wenn es regnet

oder schneit. Einige leben auch nur unter Zelten. Die afghanische

Regierung hat den Flüchtlingen von Pul-E-Sheena das Gelände vorläufig

zur Verfügung gestellt, damit sie einen Ort zum Wohnen haben.

Langfristig plant die Regierung dort eine Grünfläche und daher darf

hier nicht gebaut werden.

Brot backen die Familien in einem traditionellen Ofen. Das Essen

besteht vormittags, nachmittags und abends aus Brot und Gemüse wie

Kartoffeln und Tee. Fleisch sowie frisches Obst gibt es höchstens

einmal im Monat, weil es zu teuer ist.

Die Anzahl der BewohnerInnen des gesamten Camps Pul-E-Sheena

beträgt ca. 2.000 Familien (14.000 Menschen) und im Nachbarcamp

Hussain Khel leben noch einmal ca. 1.000 Familien (7.000 Menschen).

Das sind insgesamt 21.000 Menschen in den Flüchtlingscamps zusammen.

Auch in den anderen Teilen haben wir in den letzten Jahren schon

Nothilfeaktionen durchgeführt, so dass alle bedürftigen Familien

versorgt werden.

Mit dieser Nothilfeaktion wurde das schwere Leben vieler Menschen

für ein bis 2 Monate erleichtert und sie blicken wieder

zuversichtlicher in die Zukunft. Die humanitäre Hilfe zeigt ihnen,

dass sie nicht vergessen sind.

Dankesbrief 1 an den Afghanischen Frauenverein und Visions for

Children

Verehrte: Als erstes sende ich meine Grüße und meinen Respekt an

die verehrten Mitglieder des Vereins.

Zweitens: Wie Sie erfahren haben, leben tausende arme,

hilfsbedürftige und mittellose Familien hier im Gebiet des

Pul-E-Sheena im Bagrami Bezirk der Provinz Kabul.

Hier gibt es drei Camps, die speziell für rückkehrende Flüchtlinge

und Binnenflüchtlinge eingerichtet sind, die aus verschiedenen

Gründen wie Krieg, Unsicherheit, Armut, Dürre und Naturkatastrophen

vertrieben wurden oder nun zurückgekehrt sind. Sie kämpfen gegen

schwere Lebensumstände.

Wir sagen ein besonderes Dankeschön an das Büro des Afghanischen

Frauenvereins und an die Mitglieder, die nun weiteren 520 Familien

geholfen haben. Vor einigen Monaten waren es andere 600 Familien aus

dem Camp, die Hilfe bekommen haben, und dieses Mal haben sie uns

geholfen.

Sie haben uns zur Fastenzeit großartige Hilfe geleistet. Für jede

Familie gab es sieben Hilfsgüter:

50 kg Mehl, 7 kg Bohnen, 10 kg Zucker, 1 kg Tee, 5 kg Reis, 5

Liter Öl, 1 Wassereimer.

Wir bedanken uns im Namen der Flüchtlinge und Vertriebenen der

Camps von Pul-E-Sheena, die ursprünglich aus 30 verschiedenen

Provinzen des Landes stammen. Wir leben hier friedlich und brüderlich

miteinander und sind sehr dankbar.

Wir schätzen das treue Team von AFV und den verehrten Herrn Safi

vom AFV sehr, besonders dafür, dass Sie die Bedarfsanalyse und die

Verteilung genau, ehrlich und transparent durchgeführt haben. Der

liebe Gott möge Sie immer erfolgreich sein lassen. Sie haben den

Bedürftigen sehr geholfen. Gott möge Ihnen immer helfen.

Ich hoffe, dass sie uns nicht vergessen, und wünsche ihnen alles

Gute.

Mit Respekt

Unterschriften und Stempel von

Herr Malek Alladot, Sprecher der Pul-e-Sheena Camps

Frau Marzia, eine Sprecherin des Camps

Kaka Mohammad Naim

Shirin Khan

Mohammad Aslam

Dankesbrief 2 an den Afghanischen Frauenverein und Visions for

Children

An den verehrten Afghanischen Frauenverein und an Visions for

Children

Ich heiße Mehrabuddin, Sohn von Lal Beg, Enkel von Lal Mohammad,

und bin ursprünglich aus dem Dorf Janfury des Chahar Bolak Bezirks

der Provinz Balch. Im Moment lebe ich im Camp Pul-E-Sheena im Bezirk

Bagrami, Provinz Kabul.

Sie wissen ja, dass dieser grausame Krieg nichts heil gelassen

hat. Seit 40 Jahren werden die sehr freiheitsliebenden und gläubigen

Menschen Afghanistans Opfer dieses aufgezwungenen Krieges. Ich bin im

Bezirk Chahar Bolak zur Welt gekommen, meine Kinder sind auch dort

geboren; mein ganzes Leben habe ich als Bauer gearbeitet, aber

niemals bin ich in Besitz eigenen Landes gekommen. Meine Kinder und

ich waren immer Bauern anderer Leute, aber wir waren zufrieden.

Irgendwie sind die Tage und Nächte vergangen. Als der Krieg zwischen

den bewaffneten Taliban und der Regierung im Chahar Bolak Bezirk

schlimmer wurde, war einer meiner Söhne in der nationalen Armee. Weil

mein Sohn für die Regierung gearbeitet hat, wurden wir von den

Regierungsgegnern stark belästigt. Meine anderen Söhne wurden

mehrmals von Taliban geschlagen und verprügelt. Ich war gezwungen das

Arbeiten als Bauer aufzugeben. Nach Absprache mit meiner großen

Familie sind wir zu dem Entschluss gekommen, nach Kabul zu gehen, da

Kabul eine Großstadt ist und wir hofften, dass die Erwachsenen dort

Arbeit finden und die Kinder weiter zur Schule gehen können. Seit

zwei Jahren leben wir jetzt hier.

Zu unserem Glück sind vor einigen Tagen einige Mitarbeiter des

Afghanischen Frauenvereins gekommen und haben 520 bedürftigen und

armen Familien geholfen; unsere Familie war auch eine von ihnen, die

die humanitäre Hilfe erhalten hat. Vielen Dank für die

Menschlichkeit, die sie uns entgegengebracht haben. Diese Hilfe war

für uns arme Menschen sehr groß.

Wir haben 7 Sachen bekommen: 50 kg Mehl, 7 kg Bohnen, 10 kg

Zucker, 1 kg Tee, 5 kg Reis, 5 Liter Öl, 1 Wassereimer.

Gott möge die Betreuer dieses Vereins für ihre helfende Hand

mehrfach belohnen.

Ein ganz besonderer Dank geht an Herrn Safi vom Afghanischen

Frauenverein und seinem treuen Team für die Transparenz ihrer Arbeit

und die faire Verteilung, und dass sie keinen Bedürftigen vergessen

haben.

