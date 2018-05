Neue App soll Kinderheirat in Bangladesch bekämpfen / In sechs Monaten bereits 3750 Kinderehen verhindert

Mehr als die Hälfte der Mädchen in Bangladesch

wird vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. In vielen Fällen sind sie

sogar jünger als 15 Jahre – obwohl Kinderehen in Bangladesch seit

1929 verboten sind. Um ihre Töchter oder Söhne trotzdem so früh wie

möglich zu verheiraten, fälschen viele Eltern die Geburtsurkunden

oder Personalausweise. Eine neue App, die gemeinsam von Plan

International und der Regierung in Bangladesch entwickelt wurde, soll

das jetzt verhindern: Mit Hilfe einer Datenbank können Standesbeamte,

Geistliche oder Heiratsvermittler prüfen, wie alt Braut und Bräutigam

zum Zeitpunkt der Eheschließung sind. In der sechsmonatigen Testphase

konnten auf diese Weise bereits 3750 Kinderehen verhindert werden.

Die App ist mit einer Datenbank verbunden, die die

Identifikationsnummer jedes Einwohners gespeichert hat – und somit

auch dessen Geburtsdaten. Wird die Nummer auf dem Handy eingegeben,

zeigt die App sofort mit einem grünen oder roten Licht an, ob die

geplante Ehe legal ist oder nicht. Bei einem Verstoß drohen jedem,

der an der Eheschließung beteiligt war, ein Bußgeld von 50.000 Taka

(etwa 500 Euro) oder bis zu drei Jahre Gefängnis. Dazu gehören die

Eltern der Kinder ebenso wie die Heiratsvermittler, Standesbeamten

oder Geistlichen, die die Trauung durchführen.

„Es ist ein wichtiger Schritt, dass wir im Kampf gegen

Frühverheiratung auch das Potenzial neuer Medien erkennen“, sagt

Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland.

Da inzwischen fast 80 Prozent der 160 Millionen Menschen in

Bangladesch ein Handy besitzen, hat die App eine große Reichweite.

Jedoch haben nur 20 Prozent der Bevölkerung Zugang zum Internet,

weshalb es sowohl eine Online- als auch eine Offline-Version gibt,

die via SMS funktioniert. So können auch schwer erreichbare ländliche

Gemeinden die Technik nutzen. Die Menschen in diesen Regionen zu

erreichen ist wichtig, da Kinderehen dort besonders verbreitet sind:

Zwei von drei Mädchen werden bereits als Minderjährige verheiratet.

„Frühverheiratung hat verheerende Folgen für das Leben eines

Mädchens: Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nach der Hochzeit die

Schule abbricht und sehr früh schwanger wird. Dadurch ist sie nicht

nur einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt, sondern läuft

auch Gefahr, Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt zu werden.

Ihr wird damit jegliches Recht auf Sicherheit, Gesundheit und Bildung

genommen“, sagt Maike Röttger.

Durch die Flüchtlingskrise und den Zustrom von Menschen aus

Myanmar hat sich das Problem der Kinderheirat in Bangladesch noch

verschlimmert. Viele Eltern versuchen in Notsituationen, ihre Kinder

dadurch vor Armut zu schützen. Um Perspektiven zu schaffen und

gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen, leistet Plan International

Aufklärungsarbeit. In Trainings lernen Standesbeamte, Geistliche oder

Heiratsvermittler nicht nur, wie sie die neue App nutzen können,

sondern auch, welche negativen Auswirkungen Frühverheiratung hat.

Plan fördert zudem einkommensschaffende Maßnahmen für die Familien,

damit die Eltern ihre Kinder nicht aus finanzieller Not heraus

verheiraten müssen. Mädchen werden darin gestärkt, ihre Rechte

wahrzunehmen und sich gegen eine frühe Heirat zu wehren – damit sie

eine Chance auf Bildung, ein eigenes Einkommen und ein

selbstbestimmtes Leben haben.

Fotos und Case Studies zum Download finden Sie in unserem

Pressebereich unter: www.plan.de/presse/pressemitteilungen

Pressekontakt:

Plan International Deutschland e.V

Abteilung Kommunikation

Bramfelder Str. 70

22305 Hamburg

Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278

Anabela Brandao, Pressereferentin, Tel. 040 61140-146

presse@plan-deutschland.de

Original-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell