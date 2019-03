Neue Onlineshops für kunstvolle Wandbilder und Drucke mit Motiven der Perry-Rhodan-Reihe

Unter myartstore.de und https://perry-rhodan.myartstore.de bietet jam finartprint unterschiedliche künstlerische Motive für individuelle Drucke in verschiedenen Größen und Verarbeitungen in hochwertiger Ausstellungsqualität ? aktuell mit 15 Prozent Neueröffnungsrabatt

Mit ooge.com hatte jam finartprint bereits 2002 eine der ersten Bildergalerien online geschickt. In der Zwischenzeit haben sich das Internet im Allgemeinen und Webseiten im Speziellen weiterentwickelt und die Online-Bildergalerie wurde unter dem neuem Namen myartstore.de auf auf ein modernes Shopsystem umgestellt. Neben den kunstvollen Bildern klassischer Künstler bietet der Druckdienstleister auch künstlerische Titelmotive von Verlagen an. Einer dieser Partner ist der Pabel Moewig Verlag, der durch seine Perry-Rhodan-Reihe bekannt ist: Perry-Rhodan-Drucke können ab sofort in einem eigenen Shop unter https://perry-rhodan.myartstore.de erworben werden. Umstellung und Shoperöffnung werden mit einem Rabatt von 15 Prozent auf alle Wandbilder gefeiert.

Hochwertige Kunstdrucke für jeden Geschmack

?Bei uns entstehen keine Banner, Citylights oder Plakate und auch keine Drogerieprints. Nur Fine Art Drucke?, erklärt Stefan Schramowski, Geschäftsführer der jam fineartprint Bildproduktions GmbH. Um die eigenen Wände zu schmücken, werden verschiedene Möglichkeiten geboten: unter http://www.jam-fineartprint.de können eigene Bilder hochgeladen und in verschiedenen Größen und Verarbeitungen bestellt werden. In den Online-Bildergalerien http://www.premium-art-prints.de oder https://www.myartstore.de/ werden die Motive renommierter Künstler angeboten. Und in Kooperation mit verschiedenen Partnern und Verlagen sind die Titel bekannter Reihen und Serien als Kunstdruck erhältlich, wie z. B. unter https://perry-rhodan.myartstore.de aus der Perry-Rhodan-Reihe.

Individuelle Fine-Art-Prints mit Fachkenntnis und in Handarbeit

?Bei der Produktion unserer großformatigen Bilder legen wir besonderen Wert auf hohe Qualität und individuelle Behandlung.?

So wird auf modernen Medien und Papieren gedruckt, die langlebig sind. ?Unser Schwerpunkt bei der Medienauswahl liegt bei den Originalherstellern der Papiere – daher sind bei uns wenige Handelsmarken zu finden.? Sollten das passende Material nicht dabei sein, werden auch Wunschmaterialien beschafft und andere Materialien für Aufträge eingesetzt.

Die Kenntnis klassischer Dunkelkammertechniken erlaubt ein umfangreiches, hochwertiges Angebot an Services am Bild: S/W-Bilder werden bei jam fineartprint beispielsweise nicht als monochrome Farbbilder gedruckt. Die Druckausgabe erfolgt mit S/W-Profilen, die in weiten Grenzen tonbar sind und dabei eine stabile Grauachse (bzw. Tonachse) halten.

Auch für das Finishing der Bilder, also die Rahmung, das Aufziehen oder die Kaschierung werden umfangreiche Services angeboten.