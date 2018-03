Neue OZ: Kommentar zu Diätenreformen

Kein Grund für Neid

Wie hoch darf die Aufwandsentschädigung für Volksvertreter sein?

Immer wenn die Diäten der Bundestagsabgeordneten steigen sollen,

kommt Empörung auf: Als faul, gierig, maßlos werden Politiker

beschimpft. Zu Unrecht. Für Ärger sorgt zunächst, dass die

Abgeordneten über ihre Bezüge bestimmen können. Aber das können sie

nicht so leicht ändern: Das Bundesverfassungsgericht hat 1975

entschieden, dass sie die Höhe ihres Einkommens selbst festlegen

müssen. Und mit wem lassen sich Vollzeit-Politiker vergleichen: Mit

Sparkassendirektoren? Mit Landräten? Schon für den Bürgermeister

einer mittleren Stadt ist der Wechsel ins Parlament nicht mit

finanziellen Vorteilen verbunden. Ein weiteres Problem bei der

Bewertung liegt im unterschiedlichen Aufwand für die Mitglieder des

Bundestages. Ein direkt gewählter Abgeordneter etwa muss sich mehr um

den Wahlkreis kümmern als ein Kollege, der den Einzug ins Parlament

per Landesliste geschafft hat. Die Sache verhält sich jedenfalls

komplizierter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Reformbedürftig

ist zweifellos die bisher viel zu großzügige Altersversorgung.

Generell sind unsere Abgeordneten weder faul noch gierig. Kein Grund

für Neid und Empörung. Auch in der Bezahlung spiegelt sich ihr Wert.

Christof Haverkamp

