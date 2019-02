Neue Pflegeausbildung: Letzte Chance, für den Start der klassischen Altenpflegeausbildung

bpa wirbt für die letzten Durchgänge der klassischen

Altenpflegeausbildung und begrüßt die 2020 startende

Umlagefinanzierung der Pflegeausbildung.

Schleswig-Holstein hat seine Hausaufgaben gemacht und verfügt als

erstes Bundesland über eine durch das Sozialministerium beauftragte

Umlagestelle. Diese ist Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung

der neuen Pflegeausbildung im kommenden Jahr. Zur heutigen

Vorstellung der Umlagestelle und des Umlageverfahrens zur künftigen

Finanzierung der Pflegeausbildung sagt der schleswig-holsteinische

Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer

Dienste der e.V. (bpa) Mathias Steinbuck:

„Wir können es uns nicht leisten, durch Unsicherheiten bei der

Umstellung auf die neue generalistische Pflegeausbildung auch nur

einen ausbildungsinteressierten jungen Menschen zu verlieren. Deshalb

ist es gut, dass die künftige Umlagestelle sich und die Grundlagen

der Finanzierung der Altenpflegeausbildung jetzt den

Ausbildungsbetrieben vorstellt. Die Betriebe können sich nun auf die

Gewinnung von Auszubildenden konzentrieren. Die Auszubildenden werden

von weiter steigenden Ausbildungsvergütungen profitieren.“

Gleichzeitig tickt die Uhr für die klassische Ausbildung zur

Altenpflegefachkraft. Nur noch in diesem Jahr können Schülerinnen und

Schüler in das langjährig bewährte Erfolgsmodell der spezialisierten

Altenpflegeausbildung starten. Fachkräfte in der Altenpflege haben

praktisch eine Jobgarantie, die Gehälter steigen weiter an und die

persönlichen Entwicklungschancen sind vielfältig. Interessierte junge

oder ältere Menschen sollten also nicht auf die neue generalistische

Ausbildung warten, sondern sich sofort einen Ausbildungsplatz

sichern.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

500 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privater

Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa Landesgeschäftsstelle,

Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0174/3327860, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell