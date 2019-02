Tarifverhandlung für Kunststoffverarbeiter in Hessen /Hohe Forderung blendet wirtschaftlichen Bruch aus

Am 26. Februar startet die diesjährige

Tarifverhandlung der Kunststoffverarbeitenden Industrie (KVI) in

Wiesbaden. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

Hessen-Thüringen (IG BCE) fordert eine Entgelterhöhung von 6 Prozent

sowie eine Verdopplung des zusätzlichen Urlaubsgeldes. Eine

Forderung, die aus Arbeitgebersicht nicht in die sich abkühlende

Wirtschaftslage passt.

Auf wichtigen Märkten für Kunststoffprodukte habe es schließlich

bereits seit Mitte des letzten Jahres einen wirtschaftlichen Einbruch

gegeben. „Wir müssen die hohe Erwartung der Gewerkschaft daher

bremsen. Denn die Unternehmen sind durch deutlich gestiegene Energie-

und Rohstoffkosten bereits jetzt stark belastet und jeder vierte

verdiente Euro geht in die Personalkosten“, betont Thomas Wedekind,

Geschäftsführer der Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH und

Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite. China als Motor der

Weltkonjunktur gerate zunehmend ins Stottern und der bevorstehende

Brexit sowie die US-Handelspolitik seien bereits zu ganz realen

Belastungen geworden. Die Bundesregierung gehe in diesem Jahr nur

noch von einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent aus. „Die Folgen

sind für uns schon jetzt spürbar: Schwächere Nachfrage, gesunkene

Umsätze und niedrigere Erträge“, erklärt Wedekind.

Eine Tariferhöhung müsse diese veränderte wirtschaftliche Lage

zwingend abbilden, um die Wettbewerbsfähigkeit der KVI-Unternehmen

weiter zu erhalten. „Angesichts der hohen Forderung und dem zunehmend

schwierigen wirtschaftlichen Umfeld rechne ich mit keiner leichten

Verhandlungsrunde. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns als

Sozialpartner der gemeinsamen Verantwortung für die

Kunststoffverarbeitende Industrie in Hessen bewusst sind. Dies hat in

der Vergangenheit auch in schwierigen Situationen funktioniert“, so

Wedekind abschließend.

Über HessenChemie

Im Arbeitgeberverband HessenChemie sind 310 Mitgliedsunternehmen

mit 105.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen und

kunststoffverarbeitenden Industrie (KVI) sowie einiger industrienaher

Serviceunternehmen zusammengeschlossen. Die 38 Unternehmen der KVI

beschäftigen rund 5.500 Arbeitnehmer und sind in einer eigenen

Fachabteilung zusammengefasst. Diese verhandelt für Hessen eigene

Tarifverträge mit der IG BCE Hessen-Thüringen.

