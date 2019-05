Neue Wege, vielfältige Chancen: von Rundstedt entwickelt Placement-Service für den Arbeitsmarkt der Zukunft

Mit einem individuellen Marktcheck und daten-

sowie netzwerkbasierter Jobrecherche unterstützt und begleitet der

deutsche Outplacement-Marktführer Jobsuchende auf dem Weg in eine

neue Anstellung.

Ob gute oder schwächelnde Konjunktur, durch die Digitalisierung

und veränderte Bedürfnisse am Arbeitsmarkt sind Unternehmen

kontinuierlich im Umbau: Neue Anforderungen entstehen, während

bestehende Aufgaben und Stellen zunehmend verschwinden. Viele

Unternehmen müssen sich in der Folge von Mitarbeitern trennen. Um

scheidende Mitarbeiter nachhaltig und zielorientiert bei der Jobsuche

zu unterstützen, hat von Rundstedt, Pionier im Outplacement, sein

bewährtes Vermittlungsangebot weiterentwickelt und durch neue

Services ergänzt.

Marktanalyse eruiert Chancen

Wenn man mit einer Kündigung konfrontiert wird, ist eine Trennung

vom Arbeitgeber ein einschneidendes Erlebnis. Wer eine langjährige

Anstellung verlässt, hat zudem wenig Kenntnis des immer

vielschichtigeren Arbeitsmarkts. Hier setzt das Angebot an: Durch

eine individuell erstellte Marktanalyse erhält der Jobsuchende eine

umfangreiche Einschätzung seiner Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auf

Basis tagesaktueller Analysen zu offenen Stellen und

Durchschnittsgehältern in Wunschregion und Branche erarbeiten die

Arbeitsmarkt-Experten Empfehlungen für eine Suchstrategie mit den

passenden Bausteinen.

Kombinierte Suche: Job-Research trifft Job-Networking

Mit einer Kombination von Bausteinen aus Job-Research und

Job-Networking gelingt es, Menschen im Arbeitsmarkt so zu platzieren,

dass sie schnell ihren Wunschjob finden. Das neue Placement-Angebot

beinhaltet auf Grundlage der Marktanalyse und einem regelmäßigen

Austausch zwischen Berater und Jobsuchendem eine Big-Data-Recherche

passender Vakanzen auf allen gängigen Plattformen und Kanälen des

virtuellen Arbeitsmarkts. Je nach Karrierelevel und angestrebter

Position liegt der Fokus auf der datenbasierten Jobrecherche oder der

Positionierung bei potenziellen Arbeitgebern, Personalberatern und

Entscheidern über das umfangreiche von Rundtstedt-Netzwerk. Ob

Jobbörsen, Stellenangebote auf Firmenwebsites oder verdeckte

Vakanzen: Klienten erhalten passgenaue Angebote regelmäßig per

E-Mail. Gleichzeitig unterstützen die Arbeitsmarkt-Spezialisten

dabei, das eigene berufliche Netzwerk zu aktivieren und sich bei

Personalberatern und potenziellen Arbeitgebern in der Wunschregion

erfolgreich ins Gespräch zu bringen. Mit der von Rundstedt

MyPlacementApp behalten die Klienten jederzeit den Überblick über

Vakanzen und Positionierungen durch das Placement-Team.

Personalveränderungen kommen längst nicht mehr in

Wellenbewegungen. Der technische Fortschritt und die Globalisierung

machen Personalab- und Personalumbau zum Dauerthema. „Künftig werden

mehr Arbeitnehmer mit unerwartetem Jobverlust konfrontiert sein“,

sagt Sophia von Rundstedt, Vorsitzende der Geschäftsführung bei von

Rundstedt. „Der Arbeitsmarkt ist in den letzten Jahren stark in

Bewegung geraten und unübersichtlicher geworden. Diesem Umstand soll

unsere innovative Dienstleistung im Rahmen unserer

Outplacement-Beratung gerecht werden. Wir wollen Jobsuchenden im

Dschungel der Angebote nicht irgendeine Stelle vermitteln. Wir setzen

auf modernste Technologien und persönliche Netzwerke, um den Job zu

finden, in dem unsere Klienten wirklich in ihrem Element sind.“

Über von Rundstedt

Die Unternehmensgruppe von Rundstedt ist deutscher Marktführer für

Outplacement-Beratung. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen

die Karriereberatung im Rahmen der beruflichen Neuorientierung sowie

die Begleitung von Personalumbau- und Personalabbau-Maßnahmen.

Zur Gruppe zählen die v. Rundstedt & Partner GmbH, die Rundstedt

Transfer GmbH, die von Rundstedt Executive Search GmbH, die von

Rundstedt & Partner Schweiz AG, die von Rundstedt HR Partners GesmbH

(Österreich) und die The Boardroom GmbH (exklusive Karriereberatung

von Top-Führungskräften). Im deutschsprachigen Raum (DACH) arbeiten

derzeit 390 Mitarbeiter an fast 30 von-Rundstedt-Standorten, die über

alle großen Städte – von Berlin bis Zürich – verteilt sind. Weltweit

ist von Rundstedt über seine Netzwerkpartner der Career Star Group an

insgesamt 770 Standorten vertreten.

