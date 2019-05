Live im ZDF: Wahl 2019 – Europa und Bremen (FOTO)

In welche Richtung entwickelt sich die EU? Rückt das Bündnis nochenger zusammen oder gewinnen die Europaskeptiker an Einfluss? ErsteAntworten darauf gibt es am Wahlsonntag, 26. Mai 2019. Live aus demZDF-Wahlstudio in Berlin begrüßt ZDF-Moderatorin Bettina Schaustendie Zuschauer ab 17.35 Uhr zu den ersten 85-MinutenLive-Berichterstattung über den Ausgang der Wahlen zum EuropäischenParlament und zur Bremischen Bürgerschaft. Die aktuellen Zahlen undHochrechnungen liefern ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und dieForschungsgruppe Wahlen. Nach der „heute“-Ausgabe um 19.00 Uhr unddem „heute journal“ um 21.45 Uhr folgen ab 22.15 Uhr weitere 50Sendeminuten live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin mit ModeratorinBettina Schausten.

Knapp 450 Millionen Menschen sind von Lappland bis Zypern, von der

Algarve bis zum Schwarzen Meer aufgerufen, ihr neues Europäisches

Parlament zu wählen. Nicht zuletzt aufgrund des monatelangen Gezerres

um den Brexit interessieren sich mehr Bürger für die Europäische

Union und die anstehende Europawahl. 2014 gaben 43 Prozent der

Wahlberechtigten ihre Stimme ab, diesmal hoffen die Parteien auf eine

höhere Wahlbeteiligung. In Deutschland haben die Bürger die Wahl

zwischen 41 Parteien und deren Spitzenkandidaten. Und sie wählen, in

was für einem Europa sie zukünftig leben wollen. Es wird eine

Richtungswahl zwischen denen, die mehr Kooperation auf europäischer

Ebene fordern, und denen, die am liebsten zum Europa der

Nationalstaaten zurückkehren würden.

In Bremen steht nicht nur Europa zur Wahl: Dort wird am 26. Mai

2019 neben dem Europäischen Parlament auch die neue Bürgerschaft

gewählt. Und es wird spannend: Die SPD, fast 74 Jahre ununterbrochen

an der Spitze der Hansestadt, könnte zum ersten Mal von der CDU

überholt werden.

Das große Europa und das kleine Bremen – es gibt viel zu berichten

und zu besprechen am 26. Mai. Bettina Schausten, stellvertretende

ZDF-Chefredakteurin, führt durch den Wahlabend, unterstützt von

Parteienforscher Professor Karl-Rudolf Korte.

Alle Zahlen, Infos und Videos sind jederzeit abrufbar auf

heute.de, ergänzt um Kurzanalysen der wichtigsten Wahlthemen und

interessanteste Stimmen der Gewinner und Verlierer – ebenso auf

facebook.com/ZDFheute/. Der gesamte Wahlabend ist live zu verfolgen

in der ZDFmediathek.

Die 19.00-Uhr-„heute“-Nachrichten berichten nicht nur intensiv

über den Ausgang der Wahl, sondern schalten auch nach Bremen, wo die

dortigen Spitzenkandidaten zum ersten Schlagabtausch zusammenkommen.

Eine zweite Gesprächsrunde in der „heute“-Sendung findet mit den

deutschen Spitzenkandidaten zur Europawahl statt. Nach dem „heute

journal“ um 21.45 Uhr meldet sich das ZDF-Wahlstudio ab 22.15 Uhr

noch einmal mit neuesten Zahlen und interessanten Gesprächsgästen

zurück.

