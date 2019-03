Neue Westfälische (Bielefeld): Der deutsche Fußball und seine Helfer Abgehobene Verlierer Thomas Seim

Das Image-Problem des deutschen Fußballs ist so

groß wie noch nie. Bei der schönsten Nebensache der Welt offenbart

sich zurzeit ein Abgrund an Eitelkeit, Selbstsucht und Gier – das

sind nur drei offensichtliche der sieben Todsünden. Der Fan wendet

sich ab mit Grausen und mit Gründen. Ein paar davon: Volkswagen

spendiert als neuer Generalsponsor der Nationalmannschaft den neuen

Mannschaftsbus. Die Spieler dürfen jetzt und bei künftigen Spielen im

flauschigen MAN statt des luxuriösen Mercedes-Bus Platz nehmen.

Erinnern wir uns falsch oder sitzen da auch WM-Versager von 2018 in

dem dieselgetriebenen Bus eines Autokonzerns, der sich gerade der

Klagen und Forderungen dieselgeschädigter Kunden erwehren muss? Die

Spieler der deutschen Nationalelf sollen 300.000 Euro für den Gewinn

des Titels eines Europameisters erhalten. Nichts gegen Siegprämien,

aber gab es eigentlich Abzüge vom Marktwert für das Ausscheiden bei

der WM oder gar für den Abstieg in die B-Klasse der europäischen

Nations-League? Der DFB behält sich ein Veto-Recht für

Journalisten-Berichte aus seinem „Video-Keller“ vor, in dem seit

einiger Zeit – für die Zuschauer nicht immer nachvollziehbar –

Entscheidungen geprüft und korrigiert werden. Nun mag man dem

Ex-Journalisten und heutigen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel zugute

halten, dass er selbst als Hauptstadt-Korrespondenten in Bonn dem

damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl auf Dienstreisen nicht gerade mit

den kritischsten Fragen wahrgenommen wurde. Man kann sicher

nachsichtig seine Schwäche zur Kenntnis nehmen, dass er kritische

Fragen mit dem Abbruch eines Gesprächs, zum Beispiel im

Deutschlandfunk, quittiert. Aber darf man dem sicher bedeutenden und

wichtigen Fußball-Chef in der Demokratie Deutschlands ein Recht zum

Veto gegen journalistische Recherche oder Berichterstattung

einräumen? Die aktuelle DFB-Führung und ihre Partner verhalten sich

so abgehoben, dass man beginnt, sich nach den sicher nicht

fehlerfreien und sehr kritisch zu beurteilenden Vorgängern

zurückzusehnen. Sicher jedenfalls kann man beiden Seiten zurufen,

dass sie ihr Dasein als Verlierer mit der bisherigen Strategie nicht

ins Positive werden wenden können. Als abgehobene Verlierer

allerdings werden sie auch nicht sehr lange dort weitermachen können,

wo sie derzeit sind. Man könnte sich ja derweil mit Liga-Fußball

trösten. Leider muss man – nicht nur, wenn man an teure Frisuren

denkt – fürchten, dass die Bodenhaftung auch dort nicht immer reicht.

