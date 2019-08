Neue Westfälische (Bielefeld): Drei Monate Pause für Aufsichtsratschef Clemens Tönnies Schalkes Ehrenrat hat versagt Thomas Seim

Die Zeile der Krisen-Nacht lautet: Clemens

Tönnies lässt sein Aufsichtsratsmandat bei Schalke 04 ruhen. Sie

lautet nicht: Der Ehrenrat setzt das Aufsichtsratsmandat von Clemens

Tönnies drei Monate aus. Das macht den Unterschied zwischen einem

machttaktischen Umgang mit einer vollkommen missratenen, tendenziell

auch rassistisch zu verstehenden Äußerung und einem ehrlich

reumütigen Bedauern über einen schlimmen Fehler. Clemens Tönnies

selbst, vor allem aber der sogenannte Ehrenrat des FC Schalke 04,

haben ihren Charaktertest nicht bestanden. Es mag sein, dass eine

lange Debatte über den Auftritt des Konzernchefs in Paderborn in der

Schlussbewertung eine gewisse Milde hätte rechtfertigen können. Dafür

allerdings hätte diese Debatte offen geführt werden und in einen

Beschluss des Gremiums münden müssen. Ein Diskriminierungsverbot

untersagt, Menschen wegen bestimmter Merkmale ungleich zu behandeln,

wenn das zu einer Benachteiligung oder Herabwürdigung einzelner ohne

sachliche Rechtfertigung führt. Nichts anderes hat Clemens Tönnies

mit seiner Äußerung in Paderborn getan. Mag sein, dass der Vorwurf

des Rassismus noch schärfer auf eine Gesinnung oder Ideologie zielt.

Aber in der Sache geht es auch dort um eine Beurteilung und

Benachteiligung von Menschen aufgrund weniger äußerlicher Merkmale.

Auf die Unterscheidung zwischen Diskriminierung und Rassismus einen

Verzicht auf eine aktive Bestrafung des Aufsichtsratschefs zu

stützen, ist darum ein Zeichen von Versagen des Ehren-Gremiums. Dass

Clemens Tönnies seinen Verzicht selbst erklären darf, versehen mit

der Betonung, dass er das Amt nach drei Monaten wieder aufnehme,

lässt darauf schließen, dass es gewichtige, womöglich materielle

Gründe dafür gab. Materielle Gründe – sie sind sicher wichtig für

einen ehrgeizigen Traditionsverein wie Schalke 04, der wie kaum ein

zweiter für die Ehren-Werte des „Schmelztiegels“ Ruhrgebiet steht.

Dessen Anspruch als Vorbild für Integration entsprechen sie aber

nicht. Es gibt, sagt der Soziologe Theodor W. Adorno, dessen 50.

Todestag wir gerade begingen, kein richtiges Leben im falschen. Der

Freispruch von eigenen Gnaden, den Tönnies verkünden durfte, macht

einen Ehrenrat überflüssig. Der soll Schaden von Verein und Fans

abwenden. In dieser Woche hat er ihm Schaden zugefügt.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell