Neue Westfälische (Bielefeld): Drewermann überraschend Gast bei katholischer Vorlesungsreihe​

Paderborn. Die Katholische Kirche geht auf einen

ihrer schärfsten Kritiker zu. Die Theologische Fakultät Paderborn hat

den Theologen und Schriftsteller Eugen Drewermann (79) zu einer

Vorlesung eingeladen. Das berichtet das Nachrichtenportal nw.de.

Drewermann wird am 2. Dezember in der Reihe “Montagsakademie” der

Katholischen Fakultät Paderborn auftreten. Der Kirchenkritiker und

suspendierte Priester wird bei seinem Auftritt von dem Journalisten

Joachim Frank interviewt. Das Thema des Abends lautet “Von der Macht

der Ohnmacht Jesu”. ​ ​ Das Verhältnis zwischen

Drewermann und der katholischen Kirche ist seit Jahrzehnten

zerrüttet. Mit harscher Kritik hatte der Paderborner Schriftsteller

immer wieder für Aufsehen gesorgt. 2005 trat er sogar aus der Kirche

aus. Noch im Januar hatte er im Interview mit nw.de erklärt, dass

“Kirche von vielen als falsch und unnütz empfunden” werde. Der

Organisator der Montagsakademie, Professor Stefan Kopp, wertet seine

Einladung an Drewermann und dessen Zusage als Zeichen, dass man

vorurteilsfrei aufeinander zugehen wolle, wie er sagt.

