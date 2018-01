Neue Westfälische (Bielefeld): Ex-NRW-Finanzminister Borjans: „Schwerer Rückschlag im Kampf gegen Steuerhinterziehung“

Den Weggang von zwei Top-Leuten der Wuppertaler

Steuerfahndung hat der frühere NRW-Finanzminister Norbert

Walter-Borjans als schweren Rückschlag im Kampf gegen die

Steuerhinterziehung“ bezeichnet. Im Gespräch mit der in Bielefeld

erscheinenden „Neuen Westfälischen“ (Samstagausgabe) sagte der

SPD-Politiker, der Vorgang sei um so gravierender, als die beiden

Sptzenfahnder auch noch die Seite wechselten und jetzt für die

Rechtsberatung einer international tätigen Steuerprüfungsgesellschaft

arbeiten. Der Personalwechsel sei „vermeidbar und unnötig“. Man hätte

ihn vermeiden können, wenn man nach der Pensionierung des legendären

Behörden-Chef Peter Beckhoff für personelle Kontinuität an der Spitze

der Steuerfahndung Wuppertal gesorgt hätte. Sandra Höfer-Grosjean war

noch unter der alten Landesregierung und Finanzminister

Walter-Borjans zur kommissarischen Leiterin der Steuerfahndung

aufgerückt, als Beckhoff Mitte 2017 in den Ruhestand ging. Sie sollte

später auch die neue Chefin werden. Chef aber wurde nach dem

Regierungswechsel in Düsseldorf stattdessen Michael Schneiderwind,

zuletzt stellvertretender Chef des Finanzamtes Aachen-Stadt.

Höfer-Grosjean zog die Konsequenz und verlässt nun die

Steuerfahndung, zusammen mit einem weiteren Top-Fahnder, Volker

Radermacher.

