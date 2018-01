WDR 3 sendet „Campus: Jazz“-Konzert

Auch in der laufenden Spielzeit gibt die Reihe ?WDR 3 Campus: Jazz? wieder herausragenden Jazz-Ensembles der beiden Musikhochschulen in Köln und Essen die Gelegenheit, ihr Können vor einem breiten Publikum zu präsentieren.

Den Anfang machte am 5. November in der Casa des Schauspiel Essen das Moritz Preisler Trio zusammen mit der Max Peters Band. Tags drauf stellten sich im Kölner Loft das Duo der Vokalistinnen Tamara Lukasheva und Marina Sobyanina sowie eine neunköpfige Formation um den Saxophonisten Florian Boss vor.

Einen Zusammenschnitt aus beiden Konzerten sendet WDR 3 am Mittwoch, dem 24. Januar von 20:04 ? 22 Uhr. Die Moderation der Sendung übernimmt Karsten Mützelfeldt.

Das nächste ?WDR 3 Campus: Jazz?-Konzert findet am 6. Mai, 18 Uhr, in der Casa statt. Wer sich an diesem Abend präsentieren wird, steht derzeit noch nicht fest.

Die Reihe ?WDR 3 Campus: Jazz? ist eine Kooperation des Kulturradios WDR 3 mit der Folkwang Universität der Künste in Essen, der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, dem Schauspiel Essen und der Reihe ?Jazz in Essen?.