Neue Westfälische (Bielefeld): Forderungen nach dem Diesel-Skandal Arroganz der Städter Matthias Schwarzer

Angesichts des Diesel-Skandals werden die Rufe

nach dem „Ende des Individualverkehrs“ lauter. Das Auto sei ohnehin

ein Fortbewegungsmittel von gestern, tönt es aus den sozialen

Netzwerken. Der Autor Mario Sixtus twitterte beispielsweise: „Wer

sich verpflichtet, niemals mehr ein eigenes Auto zu kaufen, bekommt

eine kostenlose Bahncard 100. Na? Grüne? Wahlprogramm?“ Wer als

Dorfkind in Ostwestfalen oder dem Münsterland aufgewachsen ist,

dürfte bei Vorschlägen wie diesen laut zu lachen anfangen. Denn die

Diskussion trieft nur so vor Berlin-Mitte-Überheblichkeit. Was genau

soll man in einer Bauerschaft bei Greffen oder Sassenberg-Füchtorf

mit einer Bahncard 100? Hier ist man froh, wenn überhaupt mal ein Bus

fährt. Wer am Samstagabend vom Land zum Feiern nach Bielefeld fahren

will, kann das mit dem ÖPNV praktisch vergessen. Der erste Bus zurück

fährt am nächsten Morgen erst um zehn. Noch schlimmer sieht es in

noch kleineren Dörfern aus: Will man am Wochenende von Bergkirchen

mal schnell nach Bad Oeynhausen, findet man dort im Zweifel keine

einzige Busverbindung. Wer in der Pampa aufwächst, wird zwangsläufig

mit dem Auto sozialisiert – und verpestet spätestens ab dem 18.

Lebensjahr die Umwelt. Doch ein regelmäßiger öffentlicher Nahverkehr

durch sämtliche Bauerschaften Ostwestfalens wäre ein Mammut-Projekt –

und am Ende vermutlich völlig unwirtschaftlich. Das gezielte

Umschwenken auf alternative Antriebsformen klingt da schon deutlich

realistischer.

