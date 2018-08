Neue Westfälische (Bielefeld): Frührente ergaunert Dreiste Betrugsmasche Andrea Frühauf

Die Idee klingt verlockend. Ein Arzt verhilft

gesunden Patienten mit Krankschreibungen und getürkten Gutachten

illegal zur Frührente. Manch krimineller Mediziner, der mit dieser

Betrugsmasche auch seine Zulassung aufs Spiel setzt, soll sogar in

Moscheen für seinen dubiosen Handel geworben haben. Denn erst die

Masse bringt lukrative Einnahmen. Adressaten sind meist türkische

Zuwanderer, die kein Deutsch sprechen und psychische Krankheiten

simulieren. Der Gegenbeweis ist in diesen Fällen schwer. Selbst nach

einer Ablehnung werden noch Anwälte zum Widerspruch beauftragt. Es

ist ein verwobenes Geflecht aus kriminellen Ärzten, Vermittlern und

Patienten in einer Parallelwelt, in der man sich gut kennt. So

plündern die Betrüger die Sozialkassen, leben auf Kosten der

Solidargemeinschaft. Was genauso schwer wiegt: Betroffene

türkischstämmige Zuwanderer schädigen das Image ihrer gut

integrierten Landsleute, die hierzulande auch als Steuerzahler gute

Dienste leisten.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell