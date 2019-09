Neue Westfälische (Bielefeld): Judith Pirscher soll neue Detmolder Regierungspräsidentin werden

Judith Pirscher (52), bislang Landesrätin beim

Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster (LWL), soll neue

Regierungspräsidentin in Detmold werden. Die FDP-Politiker folgt

damit, wie die Bielefeld erscheinende „Neue Westfälische“

(Donnerstag-Ausgabe) berichtet, Marianne Thomann-Stahl (65), die nach

Erreichen der Altersgrenze im Spätherbst in den Ruhestand geht. Auch

Thomann-Stahl gehört der FDP an. Sie steht seit 2005 an der Spitze

der Detmolder Bezirksregierung.

Pirscher, gebürtige Dortmunderin, ist Bundesvorsitzende der

Vereinigung lieberaler Kommunalpolitiker (VLK) und in dieser Funktion

beratendes Mitglied des FDP-Bundesvorstands. In Münster ist sie

außerdem stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende. Beim

Landschaftsverband Westfalen-Lippe arbeitet sie seit 2011 und leitet

dort den Bau- und Liegenschaftsbetrieb und die Kommunale

Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw).

An der Spitze der fünf NRW-Regierungsbezirke stehenn damit weiter

vier Frauen und ein Mann. Drei der Spitzenpositionen sind von der CDU

besetzt und je eine von der SPD und der FDP.

