Lesepaten-Projekt der Bürgerstiftung geht in die nächste Runde

Lesen als Fähigkeit, Text und Bilder erfassen zu können und zu verstehen, ist die Grundlage allen Lernens. Die Arbeit nach der MENTOR 1:1-Methode der mittlerweile rund 70 ehrenamtlichen Lesepaten zielt darauf ab, bei Kindern die Freude am Lesen zu wecken. Die erworbene Lesekompetenz soll als eine Schlüsselqualifikation fürs Leben vermittelt werden. So lernen sie neue Sichtweisen kennen, bekommen Denkanstöße und entdecken fremde Welten. Sie entwickeln ihre Fantasie, Empathie und ihre Sprache. Wer lesen kann und die Bedeutung von Texten durchdringt, kann sich eine eigene Meinung bilden und sein Leben selbst in die Hand nehmen.

Die Lesepatenschaften basieren auf zwei Säulen

Die Bildung erfolgt durch Bindung nach dem MENTOR 1:1-Prinzip: ein Lesepate trifft sich mit einem Lesekind jeweils eine Stunde pro Woche. In entspannter Lernatmosphäre entsteht so eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Lesepate und Kind. Die Lesepaten der Bürgerstiftung sind keine Nachhilfelehrer oder Hausaufgabenbetreuer, die in einer bestimmten Zeit zu bestimmten Ergebnissen kommen müssen. Nicht die schulischen Anforderungen bestimmen den Ablauf der Lesestunde, sondern die Interessen und Wünsche des Kindes und dessen individuelle Tagesverfassung. „Die vielen positiven Erfahrungen und Rückmeldungen der Lehrkräfte unserer Lesekinder motivieren und bestätigen die Arbei der Bürgerstiftung“, so Projektleiter Otto Fößel.

Je angenehmer die Stimmung, desto besser die Lernsituation

Mit Fantasie und Kreativität soll Leselust geweckt und „Leseglück“ vermittelt werden – mit speziell dafür geeigneten Methoden und Materialien. Neben fesselnder Kinder- oder Jugendliteratur können genauso Bilderbücher, Comics, Zeitungsausschnitte oder Bedienungsanleitungen zum Einsatz kommen.

Und alles ist erlaubt

Einander erzählen, malen, basteln oder eine Runde spielen – eben alles, was die Lesestunde abwechslungsreich und unterhaltsam macht. Denn für das Kind bedeutet Lesenlernen und Textverstehen harte Arbeit. Durch die von den Lesepaten entgegengebrachte Zeit und Aufmerksamkeit wird gleichzeitig auch das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt.

Großer Erfolg führt zu weiterem Ausbau

Das 2017 mit 20 engagierten Ehrenamtlichen gestartete Projekt hat sich bis heute mit fast 70 Lesepaten an 13 Schulen bestens entwickelt. Der große Zuspruch von Seiten der Schulen, Lehrer und Schüler zeigt, dass dieses ehrenamtliche Engagement eine wichtige gesellschaftliche Rolle einnimmt. So können Kinder dort individuell gefördert werden, wo im normalen Alltag Zeit oder personelle Unterstützung fehlt. Zitat: „Jetzt nachdem wir wissen, wie Ihre Lesepatenschaften wirken, hätten wir gerne noch zehn weitere Lesepaten“, so das positive Feedback einer Schulleitern.

Was bringen die Lesepaten der Bürgerstiftung mit?

Lesepaten sollten Freude am Umgang mit Kindern und am Lesen haben. Wichtiger als berufliche Qualifikationen sind ein gesunder Menschenverstand und eine große Portion Humor und Geduld. Mit den Materialien des Bundesverbandes „MENTOR – Die Leselernhelfer“, eigenen Qualifizierungsangeboten und Seminaren bietet die Bürgerstiftung den zukünftigen Lesepaten die Voraussetzungen, ihren Aufgaben und eigenen Ansprüchen als Lesepate gerecht zu werden. Neben MENTOR arbeitet die Bürgerstiftung Erlangen mit der Volkshochschule Erlangen, der Stadtbibliothek Erlangen (jeder Lesepate erhält einen kostenlosen Leseausweis) und dem BücherMobil Erlangen zusammen.

Lesepaten gesucht und Einladung zum Info-Abend

Wollen auch Sie ehrenamtlich mit Kindern arbeiten und Lesepaten werden, dann kommen Sie zu unserem Info-Abend:

„MENTOR-Lesepaten“ der Bürgerstiftung Erlangen

Freitag, 13.09.2019, 17.00 Uhr

Bürgersaal der Stadtbibliothek Erlangen

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an

Bürgerstiftung Erlangen – Lesepaten

Mobil: +49 172 861 7477

E-Mail: lesepaten@buergerstiftung-erlangen.de

Mehr unter: https://www.buergerstiftung-erlangen.de/160-lesepaten