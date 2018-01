Neue Westfälische (Bielefeld): Koalitionsgespräche auf der Zielgeraden Schwarzes Schachbrett Thomas Seim

Heute müssen Union und SPD zeigen, ob sie ein

Land führen können und wollen oder nicht. Es ist nach wie vor ein

komplett offenes Spiel auf dem Schachbrett politischer Macht.

Jedenfalls sagen das Teilnehmer der Verhandlungsrunden – gleich

welcher Farbe. Immer wieder allerdings beschleicht den Beobachter das

Gefühl, dass es einer Reihe von Verhandlern oder Unterhändlern

tatsächlich gar nicht um die beste Lösung fürs Land geht, sondern um

ganz andere, auch sehr persönliche Ziele. Anders ist nicht zu

erklären, dass – obwohl beide Seiten sich versichern, sehr

verschwiegen und extrem vertraulich in die Gespräche zu gehen – immer

wieder Details öffentlich werden, die zu neuen Zweifeln an der

Zukunft einer großen Koalition führen. Vielleicht sollen sie auch

dazu führen. Von der SPD weiß man ja, dass sie sich eher schwer tut.

Aber warum zeichnen dann vor allem Christdemokraten wie

Ministerpräsident Laschet oder andere NRW-Unionspolitiker

verantwortlich für die Indiskretionen aus den Gesprächsrunden?

Tatsächlich ist es wohl so, dass es auch in der Union zwei Lager

gibt: Eines, das interessiert ist am Erfolg der Gespräche und damit

auch eine Perspektive für sich selbst verbindet. Zu dieser Gruppe

gehören die Kanzlerin selbst wie auch ihr Immer-Widersacher und

Gelegenheits-Beistand, der CSU-Chef Seehofer. Daneben gibt es eine

weitere – noch schwächere – Gruppe, die eher auf ein Scheitern der

Gespräche zu spekulieren scheint, weil sie damit die bessere

persönliche Perspektive verbindet. Dazu gehört sicher der designierte

bayerische Ministerpräsident Söder, der lieber gegen als mit der SPD

in einen bayerischen Wahlkampf ziehen würde. Aber auch der bisherige

Finanzstaatssekretär Spahn aus NRW erwartet von einem Scheitern der

Gespräche persönlichen Vorteil – und sei es nur, weil er bei

Neuwahlen in einem dann vielleicht doch denkbaren Jamaika-Bündnis

u.a. mit seinem Freund, dem FDP-Chef Christian Lindner, die größere

politische Perspektive sieht. Zentrales erstes Ziel dieser schwarzen

Kampfsportgruppe – so heißt sie in Sondiererkreisen – um Söder und

Spahn (mit Lindner auf der Bank) ist Angela Merkel. Ein Scheitern der

Gespräche wäre deren Ende als Kanzlerin. Zweites Ziel ist es, die

Verantwortung für Merkels Ende den Sozialdemokraten zuzuschieben. Ein

durchtriebener Plan – wie die meisten Politiker-Pläne. Aber auch

einer, der die Kanzlerin auf dem schwarzen Schachbrett unterschätzen

könnte.

