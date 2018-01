BERLINER MORGENPOST: Gefährliche Begehrlichkeiten – Kommentar von Gilbert Schomaker

Im vergangenen Jahr hat die Hauptstadt einen

Rekordüberschuss von 2,1 Milliarden Euro im Haushalt erwirtschaftet.

So weit, so unerwartet gut. Doch wie immer, wenn Geld da ist, geht es

nun darum, es zu verteilen.

Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) muss von Berufs wegen

das Gesamtkonto des Landes im Blick haben. Und das ist immer noch

stark im Minus. Bei 58 Milliarden Euro liegt Berlins Verschuldung. Da

wundert es kaum, dass der Finanzsenator einen großen Teil des

Überschusses, nämlich 1,1 Milliarden Euro, in den Abbau der Schulden

stecken will.

Kollatz-Ahnen will aber mit der anderen Hälfte des Überschusses

auch investieren und Grundstücke kaufen, Wohnungen bauen sowie

Schulen sanieren. Die Gesamtstrategie ist richtig.

Aber noch kann der Finanzsenator seinen Plan nicht umsetzen. Denn

das überraschende Plus in der Staatskasse weckt Begehrlichkeiten. Die

Linkspartei will mehr Geld investieren als geplant. Und auch diverse

Berufsgruppen und Lobbyisten melden sich schon. Der Beamtenbund

forderte am Mittwoch schon höhere Gehälter. Dabei wird es nicht

bleiben.

