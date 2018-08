Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Strafvollzug in NRW-Gefängnissen Umgeschminkte Wahrheiten Lothar Schmalen, Düsseldorf

Um den Zustand der Gefängnisse in NRW steht es

nicht gut. Zu marode, zu wenig Platz, zu wenig Personal und immer

schwierigere Gefangene – auf diese kurze Formel lässt sich die

Zustandsbeschreibung bringen. Es ist gut, dass NRW-Justizminister

Peter Biesenbach (CDU) die Probleme in den insgesamt 36

Justizvollzugsanstalten zwischen Weser und Rhein ungeschminkt

angesprochen hat. Ob allerdings die Gründung einer neuen

Unterabteilung im Bereich Justizvollzug mit 22 neuen Stellen in

seinem Ministerium, die der Minister der Öffentlichkeit mit dem

Modebegriff „Task Force“ verkaufen will, die richtige Antwort auf

diese Herausforderungen ist, darf wohl mit Fug und Recht bezweifelt

werden. Da sind die insgesamt 330 Stellen in den Gefängnissen, die

2018 und 2019 geschaffen werden sollen, schon eher eine konkrete

Antwort. Auch wenn dies immer noch nicht ausreichend ist, wie der

neue Leiter der Abteilung Justizvollzug im Ministerium, Jakob Klaas,

freimütig bekennt. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten geht bei

von aktuell 400 unbesetzten Stellen (bei insgesamt knapp 6.400

Stellen) aus. Das Problem ist also eher, ausreichend neues Personal

zu finden. Ähnlich schwierig dürfte es sein, Standorte für neue

Gefängnisse zu finden, um mehr Haftplätze zu schaffen. Am Ende werden

es die Fakten sein und nicht die Ankündigungen, die darüber

entscheiden, ob Peter Biesenbach einen guten Job macht oder nicht.

