Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Verfassungsschutzbericht vorgestellt Ernste Gefahr für die Demokratie Matthias Bungeroth

Viel wird in diesen Tagen über die Stabilität

unserer Demokratie debattiert. Anlässe dafür gibt es leider genug.

Autokraten haben in einigen Nachbarländern die Macht übernommen. Die

Grenzen zwischen parlamentarisch legitimierter Machtausübung, die

rechtlich verankerten Kontrollmechanismen unterliegt und despotischen

Regimen, die über Seilschaften ganze Gesellschaften kontrollieren,

verwischen in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr. Der

Verfassungsschutzbericht legt offen, dass es auch in Deutschland mehr

Gefahren für die demokratische Grundordnung gibt als bisher

angenommen. Diese Entwicklung gibt Anlass zu großer Sorge. Denn die

Zahl der verfassungsfeindlich eingestellten Extremisten ist größer

und nimmt schneller zu, als bisher gedacht. Und was am schlimmsten

ist: Die Szene ist offenbar viel gewalttätiger als bisher angenommen.

Das trifft insbesondere die Gruppierung der sogenannten Reichsbürger,

die unsere Gesellschaftsordnung rundweg ablehnen. Die Behörden

beobachten diese Szene sehr genau und zunehmend intensiv. Das ist

richtig. Notwendig ist allerdings auch, dass wir alle ein Bewusstsein

für diese Gefahren entwickeln und ihnen so begegnen, wie sie es

verdienen: mit null Toleranz.

