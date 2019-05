Neue Westfälische (Bielefeld): Minister Heil: Koalition muss Ausbeutung in der Paketbranche bekämpfen

Bielefeld. Bundesarbeits- und Sozialminister

Heil (SPD) hat sich für bessere Arbeitsverhältnisse in ganz Europa

stark gemacht. „Wir wollen, dass es in Europa anständige

Arbeitsbedingungen und faire Löhne gibt“, sagte Heil der in Bielefeld

erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Montagausgabe). Er

fügte hinzu: „Ganz konkret will ich die Ausbeutung von Menschen bei

den Paketdiensten beenden.“ Er sei „zuversichtlich, dass wir in

dieser Koalition auch für die Paketbranche zu einer guten Lösung

kommen, die sich in der Praxis bewährt.“ Heil forderte: „Europa muss

insgesamt sozialer werden.“

