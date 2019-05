Neue Westfälische (Bielefeld): Sozialminister Heil: Die Grundrente ist kein Almosen

Bielefeld. Bundesarbeits- und Sozialminister

Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, er werde „einen Vorschlag für

eine solide Finanzierung der Grundrente machen“ Das sei „ein

Kraftakt“, so der Minister in der in Bielefeld erscheinenden

Tageszeitung Neue Westfälische (Montagausgabe). „Aber wir müssen als

Koalition sehen, dass die Grundrente ein echter Beitrag gegen

Altersarmut ist und kein Almosen.“ Zur Zukunft der Betriebrenten

sagte Heil: „Ich habe mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass die

CDU Beschlüsse gefasst hat, die Doppelverbeitragung bei den

Betriebsrenten abzuschaffen. Auch ich bin dafür. Die Initiative dazu

muss aber aus dem Gesundheitsministerium kommen.“ Die vom Juso-Chef

Kühnert angestoßene Enteignungsdebatte im Wohnungsbereich

kommentierte Heil so: „Von Enteignungsdebatten halte ich gar nichts.

So baut man keine Wohnungen.“ Heil forderte: „Was wir jetzt dringend

benötigen und was die Menschen erwarten, sind mehr sozialer

Wohnungsbau und eine durchdachte kommunale Wohnungsbaupolitik.

